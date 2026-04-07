Är du undersköterska? Då kanske du är vår nästa kollega!
2026-04-07
ArbetsLagret grundades 2017 med visionen att stötta både företag och individer att nå sin fulla potential. Med över sju års erfarenhet har verksamheten byggt en stabil grund för att möta arbetsmarknadens behov på ett hållbart och professionellt sätt.
Vi arbetar dagligen med att stärka människor, företag och samhällen genom tjänster inom karriärvägledning, affärsrådgivning, bemanning och rekrytering. Arbetet utvecklas kontinuerligt för att skapa långsiktigt värde för kunder, deltagare och samarbetspartners.
Som en del av vårt växande uppdrag driver vi även omsorgsverksamhet med fokus på kvalitet, trygghet och individens behov. Omsorgen utformas personcentrerat och nära kunden för att skapa en varm, professionell och pålitlig vardagshjälp.
Tillsammans bildar våra verksamhetsområden en helhet där människor får rätt stöd i rätt skede av livet oavsett om det handlar om arbete, utveckling eller omsorg.
ArbetsLagret fortsätter att växa med samma drivkraft som från början: att skapa möjligheter, bidra till samhällsnytta och stärka de människor och organisationer vi möter.
Vi söker engagerade undersköterskor till vår nystartade omsorgsverksamhet
Vill du vara med från början och bygga upp en omsorgsverksamhet som sätter kvalitet, omtanke och trygghet i första rummet? Vi erbjuder vi hemtjänst med hög närvaro, starkt engagemang och ett genuint fokus på varje individ. Vi söker nu undersköterskor som vill vara en del av vår växande och nystartade verksamhet.
Om arbetetSom undersköterska hos oss arbetar du i kundernas hem med omvårdnad och service. Du hjälper till med vardagsrutiner, skapar trygghet och bidrar till att varje person får ett värdigt och meningsfullt liv hemma. Vi arbetar strukturerat, personcentrerat och med tydliga rutiner som gör att både kunder och personal känner sig trygga.
Vi erbjuder* En arbetsplats där du blir sedd och uppskattad* Internutbildningar och kontinuerlig kompetensutveckling* Kollegor som samarbetar och stöttar varandra* Möjlighet att växa inom verksamheten* Trygga villkor med kollektivavtal
Vi söker dig som är undersköterska* Du har utbildning som undersköterska eller motsvarande* Du har erfarenhet av hemtjänst eller äldreomsorg* Du är lyhörd, ansvarstagande och har ett varmt bemötande* Du behärskar svenska i tal och skrift
• Kunskaper i arabiska är meriterande* Körkort är meriterande
Ansök endast via länkVi tar endast emot ansökningar genom den länk som anges i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ArbetsLagret AB
(org.nr 559133-5442), https://www.arbetslagret.se/
127 32 SKÄRHOLMEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetsledare
Maria Ogannesian jobb@arbetslagret.se +46765552329 Jobbnummer
