Är du Trafikverkets nya tekniska specialist inom byggnadsverk?
Trafikverket / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2026-08-03
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Var med och utveckla framtidens bro- och anläggningsprojekt! Som teknisk specialist inom byggnadsverk får du arbeta med några av Sveriges mest komplexa och samhällsviktiga infrastrukturprojekt. Rollen passar dig som vill använda din tekniska kompetens inom bro- och anläggningskonstruktion brett - från teknisk granskning och projekteringsstöd till utveckling av arbetssätt, regelverk och framtida lösningar inom området. Du blir en del av ett nationellt specialistnätverk med hög teknisk kompetens och arbetar nära projektledning, konsulter och entreprenörer genom hela projektkedjan. Här får du möjlighet att påverka både enskilda projekt och den långsiktiga utvecklingen av svensk transportinfrastruktur.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Du utgör ett kvalificerat tekniskt stöd i våra investeringsprojekt inom väg och järnväg. I rollen arbetar vi i olika skeden - från tidig planering och framtagning av förfrågningsunderlag till genomförande och produktion.
Här bidrar du med specialistkunskap inom bro- och anläggningskonstruktion och ansvarar för att säkerställa att tekniska lösningar och handlingar uppfyller gällande krav, regelverk och projektmål.
Arbetet innebär bland annat att du:
granskar konstruktionshandlingar och tekniska lösningar
stödjer projektledningen i tekniska bedömningar och vägval
deltar i projekteringsmöten och tekniska samordningar
följer upp tekniska leveranser under planering, projektering och produktion
samverkar med konsulter, entreprenörer och byggledning
medverkar i upphandling och utvärdering av tekniska konsulttjänster
bidrar till utveckling av arbetssätt, rutiner och tekniska regelverk inom området
För dig som vill utvecklas vidare finns även möjlighet att bidra inom forskning, innovation och strategiskt utvecklingsarbete kopplat till byggnadsverk.
Därför väljer många Trafikverket.
Hos oss får du möjlighet att arbeta långsiktigt med tekniskt komplexa frågor i stora samhällsbyggnadsprojekt. Du får använda din erfarenhet i kvalificerade tekniska bedömningar och bidra till hållbara lösningar över tid.
I vår organisation blir du en del av en kunskapsintensiv miljö med erfarna kollegor och stora möjligheter till erfarenhetsutbyte inom byggnadsverk och angränsande teknikområden, såsom geoteknik, bergteknik, hydrogeologi och miljö.
Vi erbjuder även goda möjligheter till balans mellan arbete och privatliv samt trygga anställningsvillkor.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som är en kommunikativ person med förmågan att lyssna aktivt och förmedla information på ett tydligt och anpassat sätt, beroende på mottagare. I rollen kommer du att ha många kontaktytor både internt och externt, därför är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och en vilja att hitta balanserade lösningar som gynnar projektets framgång. Du är målinriktad och drivs av att lösa uppgifter både självständigt och i samarbete med andra. Rollen kräver också en stark problemlösningsförmåga, där du förväntas kunna väga olika aspekters påverkan, såsom framdrift, ekonomi, produktionsmetoder och miljö, för att hitta de bästa lösningarna.
Vi söker dig som
har en civilingenjörsutbildning inom Samhällsbyggnad/Väg- och vattenbyggnad med inriktning mot brokonstruktioner, alternativt annan ingenjörsutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdigt.
har mångårig, aktuell och relevant arbetserfarenhet av att bedöma, hantera och självständigt upprätta handlingar till brokonstruktioner.
har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med branschdokument, gällande regelverk och ramverk inom ämnesområdet byggnadsverk.
har körkort för personbil
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har mångårig, aktuell och relevant arbetserfarenhet av projektering gällande brokonstruktioner.
har aktuell och relevant erfarenhet av att ha arbetat som teknikansvarig eller uppdragsansvarig avseende byggnadsverk.
har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från planering och byggande av järnväg och/eller väg.
har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från kontroll av konstruktionsredovisning avseende byggnadsverk i enlighet med Trafikverkets regelverk.
Övrig information
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Valbar placeringsort för tjänsten är Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Linköping, Norrköping, Uppsala eller Örebro.
De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype under slutet av v. 19-20.
#LI-HybridSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2026:116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297), https://www.trafikverket.se/
Ort enligt annonsen (visa karta
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För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Camilla Engström camilla.engstrom@trafikverket.se 0101243257 Jobbnummer
10018709