Är du Trafikverkets nya specialist inom teleteknik?
Trafikverket / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2025-12-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Helsingborg
, Ystad
eller i hela Sverige
Vill du kombinera din tekniska expertis inom teleteknik med möjligheten att påverka samhället? Vi på Trafikverket söker nu en specialist inom teleteknik som vill vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Är du Trafikverkets nya specialist inom teleteknik?Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som specialist inom teleteknik får du en central roll i arbetet med att utveckla och säkerställa robusta och driftsäkra lösningar för Sveriges infrastruktur. Hos oss får du arbeta med tekniska utmaningar som gör skillnad för samhället, samtidigt som vi värnar om en hållbar arbetsmiljö och en god balans mellan arbete och fritid. I denna roll kommer du att fungera som rådgivare och kunskapsstöd i projektens alla faser - från tidiga utredningar och planering till genomförande och uppföljning. Du bidrar med din specialistkompetens för att säkerställa att teletekniska lösningar motsvarar verksamhetens krav på säkerhet, funktion och kvalitet. Du kommer att arbeta på enheten Tekniska system som är en del av avdelning Teknik och Miljö på verksamhetsområde Investering. Arbetet sker både regionalt och nationellt, vilket innebär att resor förekommer, både kortare och ibland längre, beroende på projektens behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Kravställning och specifikationer
Ta fram funktionella krav och tekniska underlag i olika projektskeden. Du deltar i upphandlingar, kontraktsskrivningar och ansvarar för uppföljning av leveranser.
• Tekniskt specialiststöd
Stötta projektledare och andra teknikområden med kvalificerad rådgivning inom teleteknik. I vissa projekt kan du även koordinera teknikstödet för hela systemområdet.
• Verifiering och validering
Bedöma och kvalitetssäkra att leverantörernas lösningar uppfyller ställda krav.
• Utveckling och standardisering
Tillsammans med kollegor arbetar medverkar du i utvecklingen av arbetssätt, tekniska regelverk, normer och riktlinjer - och du bidrar till att föra in nya tekniska lösningar och arbetssätt.
• Kunskapsdelning och erfarenhetsåterföring
Du säkerställer att erfarenheter från olika projekt tas tillvara och sprids inom organisationen samt medverkar aktivt i interna nätverk.
• Forskning och utveckling
Det finns goda möjligheter att initiera och delta i utvecklings- och forskningsprojekt inom ditt specialistområde.
Du kommer att arbeta på enheten Tekniska system som är en del av avdelning Teknik och Miljö på verksamhetsområde Investering. Arbetet sker både regionalt och nationellt, vilket innebär att resor förekommer, både kortare och ibland längre, beroende på projektens behov.
Övrig information
Möjliga placeringsorter: Borlänge, Eskilstuna, Gällivare, Gävle, Göteborg, Halmstad, Härnösand, Jönköping, Karlstad, Kiruna, Kristianstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund, Trollhättan.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade med start v 5 eller 6.Kvalifikationer
Vem är du?
Du har en god analytisk förmåga och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du tar självständiga initiativ, planerar och strukturerar arbetet för att sedan i samarbete med andra hitta lösningar som gynnar samtliga parter. Du ser till hela organisationen och är kommunikativ och anpassar din kommunikation efter mottagaren och förklarar budskap på ett enkelt och tydligt sätt.
Vi söker dig som har
en teknisk utbildning från högskola, universitet eller yrkeshögskola, alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetserfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
några års aktuell, relevant och praktisk erfarenhet av arbete med teleteknik i järnvägsprojekt, alternativt annan erfarenhet inom ämnesområdet som Trafikverket bedömer likvärdig
relevanta och goda kunskaper i entreprenad- och konsultjuridik
körkort för personbil (B)
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
aktuell och relevant erfarenhet om ITS (intelligenta transportsystem)
aktuell och relevant arbetserfarenhet av fiberteknik
aktuell och relevant arbetserfarenhet inom AMA
aktuell och relevant erfarenhet av arbete med teleteknik i vägprojekt
aktuell och relevant arbetserfarenhet av kanalisation
aktuell och relevant arbetserfarenhet av FRMCSSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15:2025:328". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Ylva Smeds 0101234153 Jobbnummer
9640255