Är du Trafikverkets nya projektledare inom beläggning?
2025-08-22
Just nu sker en historisk satsning inom beläggningsunderhåll. Vill du vara en del av den och att rusta upp och stärka Sveriges infrastruktur? Nu söker vi dig som vill arbeta som projektledare inom beläggning hos oss på Trafikverket.
Tjänsten som projektledare beläggning innebär att ansvara för planering och utförande av det förebyggande underhållet på de statliga vägarna i Stockholms län. I tjänsten ingår ett brett spann av vägar, från de mest trafikerade motorvägarna vägarna i landet, riks- och länsvägar till de lågtrafikerade vägarna på landsbygden. På grund av hög trafikmängd på många sträckor omfattas de av tidsrestriktioner vilket innebär att beläggningsarbetena utförs nattetid.
Arbetet bedrivs i team där du tillsammans med en projektledarkollega samordnar projektmedlemmar samt specialister. Arbetet innefattar hela kedjan från analys av tillstånd, val och prioritering av åtgärder utifrån tilldelad budget och planeringsanvisningar, projektering och kalkyl, samt deltagande i upphandling (med stöd av specialister) och genomförande av entreprenader.
I genomförandet av entreprenaderna har du som representerar beställaren en aktiv roll i styrningen och uppföljningen av projekten. Du och ditt team samarbetar med entreprenörerna vad gäller uppsatta mål inom säkerhet, kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Du svarar på frågor från allmänheten och trafikanter om projektens genomförande och vid behov görs riktad kommunikation med hjälp av kommunikatör. Du samordnar beläggningsprojekten med andra teknikområden såsom till exempel vägmarkering, bas-underhåll samt investeringsprojekt.
Du är ansvarig för tid, kostnad och innehåll i projektet och redovisar månadsvis framdriften till projektsponsor. Vid denna månadsuppföljning får teamet värdefull återkoppling från sponsor på leveranserna i projektet.
Teamet agerar också sakkunniga internt och externt vilket innebär många kontaktytor som till exempel kommunikation med kommuner, allmänhet och andra myndigheter i remissärenden eller frågor som rör vägarnas tillstånd.
Arbetet är självständigt och du och ditt team är de som planerar och utför beläggningsunderhåll och till stor del står för kompetensen inom beläggningar i på Trafikverket i region Stockholm. Runt om i landet finns motsvarande team för de andra regionerna och även en nationell avdelning för tillstånd vägyta - vägkropp där beläggningar ingår. Beläggningskompetensen inom Trafikverket är mycket god med många erfarna medarbetare där det finns bra vägledning att få och möjlighet till samverkan med vid olika beläggningsfrågor.
Vill du komma till jobbet och känna att ditt arbete gör skillnad för ett fungerande, framkomligt och säkert vägnät? Då kanske vi får läsa just din ansökan!
Vad kan vi som arbetsgivare erbjuda dig?
• Ett flexibelt arbete där du får möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan.
• Gott om semesterdagar. Från det år du fyller 30 år erbjuder vi 31 semesterdagar och från det år du fyller 40 år erbjuder vi 34 semesterdagar.
• Vid föräldraledighet ger vi ett föräldrapenningtillägg på 10 procent utöver den föräldrapenning som Försäkringskassan betalar.
Övrig information
I den här rekryteringen behöver du bifoga ditt CV, då det ligger till grund för urvalet i den här processen.
Webbaserade tester kan komma att användas som en del i urvalet.
Placeringsort för tjänsten är Solna.
De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype under vecka 41-42.
#LI-HybridKvalifikationer
Vem är du?
Som person är du självgående i ditt arbete, har lätt för att samarbeta med andra och har en god struktur. Därutöver motiveras du av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. Du har även en god analytisk problemlösningsförmåga.
Vi söker dig som
har en högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom väg, bygg eller samhällsplanering, alternativt annan utbildning och erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
har några års aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att vara projektledare, uppdragsledare eller platschef inom väg-, bro- eller anläggningsbranschen, alternativt annan erfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
har aktuell och relevant arbetserfarenhet från beläggningsentreprenader
har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att ansvara för budget, prognoser och ekonomisk uppföljning
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har giltigt körkort för personbil
Det är meriterande om du
har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av ABK, AB och/eller ABT
har aktuell och relevant arbetserfarenhet av AMASå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
