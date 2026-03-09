Är du Trafikverkets nya nationella operativa ledare?
Vill du bidra till samhällets utveckling i en central och händelserik roll på Trafikverket? Vi rekryterar nu Nationella Operativa Ledare till verksamhetsområde Trafik med placering i Stockholm.
Som Nationell Operativ Ledare på Trafikverket, har du till uppgift att samordna, uppgiftsleda och stödja de regionala operativa ledningarna inom verksamhetsområde Trafik och utifrån ett nationellt fokus upprätthålla det operativa driftläget i trafiken för både väg och järnväg för en enhetlig nationell leverans från enheten operativ ledning. Då ansvaret i rollen utgår från nationellt perspektiv hanteras många av de minutoperativa frågorna i stället av regionala operativa ledningsfunktioner i samråd med den nationella operativa ledningen.
I uppdraget hanterar sektionen proaktiv och operativ riskhantering och övergripande samordning av de regionala operativa ledningarna med syfte att uppnå hög kvalitet i operativ leverans och minimera konsekvenser av trafikstörningar.
Som nationell operativ ledare ansvarar du för att:
Proaktivt övervaka trafik och att prioritera nationell trafik på både väg och järnväg för att säkerställa en enhetlig nationell störningshantering.
Internationell störningshantering inom järnväg i Europa
Besluta om ändringar i nationella trafiksystem och fatta övergripande inriktningsbeslut för den operativa leveransen.
Samordna nationell trafikinformation genom att hämta in, analysera och vid behov uppgiftsleda Regional operativ ledare för att säkerställa en enhetlig kvalitet på trafikslagsövergripande nationell information och trafikinformation.
Identifiera, analysera och beskriva risker och avvikelser samt efterfråga åtgärder för dessa ur ett nationellt perspektiv i det taktiska och operativa läget för att skapa förebyggande åtgärder och minska avvikelser.
Sammanställa och kommunicera information om trafikläget och samhällspåverkande information till linjechefer och Trafikverkets ledning vid större händelser.
Upprätthålla kommunikation med Nationell Tjänsteman i Beredskap (TIB) och Operativ Kommunikationschef (OKC), i händelse av större nationella störningar/kris.
Hantera inkommande samtal till öppnandefunktionen och besluta om aktivering av Sveriges beredskapsflygplatser.
Företräda sektionen i olika forum, projekt- och arbetsgrupper internt och externt i syfte att förebygga och minska avvikelser för operativ leverans.
Samverka och upprätthålla kommunikation med övriga roller inom Trafikverkets verksamhetsområden i ett taktiskt och operativt läge.
Tjänsten är förlagd enligt schema och ingår i en 24/7 verksamhet med 3-skiftsarbete och tjänstgöring på dygnets alla timmar.
Övrig information
Webbaserade tester kan komma att användas som en del i urvalet.
Svenskt medborgarskap är ett krav då anställningen är placerad i säkerhetsklass. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
De första intervjuerna kommer preliminärt att hållas via Skype v. 17-18.Kvalifikationer
Vem är du?
För att trivas och lyckas i den här rollen ska du ha förmågan att förstå och förutse risker och konsekvenser av problem/störningar i trafiken och utifrån det minimera påverkan genom lösningar som både gynnar verksamheten och trafikanter, resenärer och näringsliv. Detta sker genom kommunikation med flertalet interna och externa parter. Arbetet sker i och nära ansluten till en operativ 24/7 verksamhet så du bör känna dig bekväm med att förutsättningarna snabbt kan ändras och du ska därför kunna ställa om och anpassa dig till nya omständigheter och vara stresstålig. Du har en god operativ analytisk förmåga och kan med stora mängder information bedöma och sammanfatta vad som är relevant och viktigt. Då det i rollen krävs att du ska kunna fatta snabba och genomtänkta beslut - ska du känna dig både trygg och bekväm i det.
Vi söker dig som
har en avslutad och godkänd gymnasieutbildning, alternativt annan utbildning tillsammans med relevant arbetserfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig
har något års aktuell och relevant arbetserfarenhet i en ledande roll som arbetsledare/uppdragsledare/projektledare från en operativ verksamhet där du arbetat inom trafik/trafikledning, Polisen, SOS eller flygbranschen, alternativt annan erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
har aktuell och relevant arbetserfarenhet av att utarbeta trafikanalyser av komplext system, alternativt annan erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
har aktuell och relevant arbetserfarenhet av krishantering och/eller krisledningsarbete i en större organisation
har aktuell och relevant arbetserfarenhet från en ledande roll i väg- och/eller järnvägsbranschenSå ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
