Är du svetsare? Vi har jobbet för dig!

Om kundföretaget
Är du erfaren svetsare eller robotsvetsare, eller har du nyligen avslutat din utbildning och vill ta nästa steg i yrket? Vi söker skickliga och noggranna personer som vill arbeta hos vår kund strax utanför Ulricehamn, i en miljö där precision, teknik och kvalitet alltid står i fokus.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som manuellsvetsare: Arbetar du med MIG, MAG och TIG och ser till att konstruktionerna håller högsta standard. Du tolkar ritningar och tekniska underlag och levererar resultat med fokus på hållbarhet och kvalitet.
Som robotsvetsare: Programmerar och övervakar du robotsvetsar, säkerställer kvaliteten i produktionen och bidrar med din tekniska förståelse för att optimera processen. Har du erfarenhet av programmering är det mycket meriterande.
Arbetstiden är förlagd till 2-skift med start omgående.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi tror att du som söker har ett öga för detaljer och kompromissar aldrig med kvalitet, trivs både med att samarbeta i team och arbeta självständigt. Du är tekniskt intresserad med en vilja att utvecklas i rollen och vi ser gärna att du:
• Har erfarenhet av svetsning och/eller robotsvetsning, eller är nyutbildad med viljan att utvecklas.
• Är trygg i att läsa ritningar och tekniska specifikationer.
• Har kunskap inom programmering (meriterande).
• goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som i skrift.
• Körkort och tillgång till bil
Hos oss får du möjlighet att bli matchad mot uppdrag där din kompetens och ambition kommer till sin rätt, oavsett om du är erfaren eller i början av din yrkesresa.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Ersättning
