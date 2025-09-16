Är du svetsare med MIG/MAG & TIG-erfarenhet? Vi vill träffa dig!
Wikan Personal AB / Svetsarjobb / Laholm Visa alla svetsarjobb i Laholm
2025-09-16
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Laholm
, Båstad
, Halmstad
, Örkelljunga
, Ängelholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
Några mil öster om Laholm hittar du en arbetsplats där yrkesstolthet möter en familjär känsla. Här blir du en del av ett tajt gäng som ställer upp för varandra, skrattar mycket och samtidigt tar jobbet på största allvar. Med läget nära naturen och smidigt att nå med bil, får du både trygghet och gemenskap.Arbetsuppgifter
Vi ser att du har erfarenhet av manuell MIG/MAG-svetsning. Vid behov kan TIG-svetsning också förekomma.
Läsning och tolkning av ritningar och arbetsbeskrivningar.
Tillverkning och reparation av detaljer med hög precision.
Säkerställande av att arbetet uppfyller högt ställda kvalitetskrav.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Har erfarenhet av svetsning och kan arbeta självständigt.
Är noggrann, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer.
Är ambitiös och strävar efter att leverera högsta kvalitet i ditt arbete.
Kan läsa ritningar och har en teknisk förståelse.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
En trygg arbetsplats med möjlighet att utvecklas
Heltidstjänst som inleds med provanställning och därefter möjlighet till tillsvidareanställning
Tillträde enligt överenskommelse
Information och kontakt
Vid frågor kontakta Anton Gummesson, 0470-34 83 72
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13626". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wikan Personal Växjö AB Kontakt
Anton Gummesson anton@wikan.se +46 470 34 83 72 Jobbnummer
9510167