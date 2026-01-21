Är du studerande och vill få betalt för att titta på fotboll?
2026-01-21
Vi söker dig som är studerande, har ett stort intresse för svensk fotboll och som tycker om att titta på matcher på TV!
Tjänsten innebär att du kommer att sitta och övervaka matcher från Allsvenskan samt Superettan och liverapportera matchhändelser. Detta görs genom snabba klick på dator vilket kräver hög koncentration och kvickhet. Man sitter i ett kontrollrum, och arbetsplatsen är på Filmhuset i Stockholm (Gärdet) samt Värtahamnen.
Uppdraget startar när superettan och allsvenskan drar igång och arbetstiderna kommer variera beroende på spelschemat där matcher är förlagda både på vardagar och helger. Vi söker därför dig som är flexibel och gillar att arbeta på skiftande arbetstider. Observera att premiärhelgen och slutomgången är obligatorisk att man behöver delta för arbete. Utbildning kommer ske i samband någon dag innan premiärhelgen.
För att vara aktuell för tjänsten skall du jobba 2-3 pass i veckan under dagar då matcherna är förlagda. Tjänsten pågår under hela säsongen fram till november. För att vara aktuell för tjänsten ser vi även att du är tillgänglig att arbeta under nästkommande säsong och då är tillgänglig både under premiäromgången och slutomgången. Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och arbetar på uppdrag för kund.
DETTA SÖKER VI
• Studerar eller arbetar på minst 50% långsiktigt och kan uppvisa intyg
• Kan arbeta hela fotbollssäsongen
• Anmärkningsfritt belastningsregister
Vi söker dig som är social och har ett brinnande intresse för svensk elitfotboll samt är allmänt fotbollsintresserad. Du ska vara punktlig och noggrann med tider då det är ytterst viktigt att komma i tid eftersom matcherna sänds live. Vid eventuell uppringning av telefonintervju kommer ett par fotbollsrelaterade kontrollfrågor att ställas.
