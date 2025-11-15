Är du student, vill dryga ut studentkassan och tillgänglig v.48? Se hit!
2025-11-15
Nu söker vi dig som är student och vill arbeta extra under v.48. Uppdraget sträcker sig mellan 24 tom 30 november med goda möjligheter att påverka ditt eget schema. Ett perfekt jobb för dig som pluggar och vill ha extra pengar i studentkassan!
OM TJÄNSTEN
På uppdrag av ett undersökningsföretag söker vi nu studenter i Linköping, Norrköping och Nässjö. Uppdraget sträcker sig mellan måndag-söndag 24 tom 30 november med goda möjligheter att påverka ditt eget schema. Du genomför undersökningen på centrala tågstationer och samlar via en app in information kring antalet resenärer som stiger på samt av. Du utgår med andra ord från en ort men kan vid behov arbeta olika arbetstider från en dag till en annan. Vi ser gärna att du arbetar så många dagar som möjligt under v.48. Följande tider pågår undersökningen: Norrköping kl. 06.30-22.30, Linköping kl. 06.45-00.00 och Nässjö kl. 05.45-23.30. Arbetspassen är indelade i tre och ni arbetar två personer per pass.
Introduktion sker fredagen den 21 november digitalt.
VI SÖKER DIG SOM
• För närvarande studerar på högskola/universitet eller har en annan sysselsättning om minst 50%
• Har möjlighet att arbeta fler dagar under den aktuella perioden (24-30 november)
• Kan uttrycka dig i tal och läsa på svenska, då kommunikationen i arbetet huvudsakligen sker på svenska
• Har en smartphone, då detta krävs för att samla in svaren från undersökningen
• Är tillgänglig för introduktion under fredag den 21 november
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av datainsamling eller liknande arbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
