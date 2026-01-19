Är du student? Söker du världens bästa extrajobb? Se hit!
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tyresö
2026-01-19
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Tyresö
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
.
Vi söker nu en ny superhjälte till vårt assistentteam! En trygg och engagerad personlig assistent som med värme och energi kan stötta en glad och busig 6-årig pojke i vardagen. Du blir en viktig del av teamet och hoppar in extra vid behov - redo att rädda dagen när det behövs!
Om mig
Jag är en gosig, nyfiken och glad kille som lever med autism och epilepsi. Jag bor i Tyresö tillsammans med mina föräldrar och lillebror.
Jag blir glad av ganska många saker men speciellt:
Promenader och naturen
Klassiska barnsånger och musik (jag blir extra glad när någon sjunger för mig!)
Pussel, gunga, läsa böcker, titta på Mamma Mu och Bamse
iPad - en riktig favorit
Springa, klättra och leka, gärna på lugnare lekplatser eller i skogen.
Att kittlas
Om uppdraget
Jag behöver stöd i min vardag då jag saknar konsekvenstänk och snabbt kan sprina iväg. Du som assistent behöver därför vara snabb, uppmärksam och trygg i att skapa en struktur och säkerhet omkring mig.
Du kommer att vara mitt stöd i både lek, vardagsrutiner och kommunikation. Det är viktigt att du kan läsa av mig, förstå mina signaler och guida mig med värme - men också sätta tydliga gränser när det behövs.
Jag söker dig som är:
• Trygg, lugn och har mycket empati
• Uppmärksam, snabb och ansvarstagande
• Lekfull, nyfiken och har tålamod
• Bekväm med att ge personlig omvårdnad då intimvård förekommer
• En person som gärna sjunger, busar och skapar trygghet genom närhet
• Erfarenhet av barn med särskilda behov är meriterande men inget krav
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, att du har ett genuint intresse för att lära känna mig och lyhört förhållningssätt. Vi vill gärna att du som söker ska se det här jobbet som långsiktigt då jag värdesätter kontinuitet. Om du känner igen dig i beskrivningen är det kanske dig vi söker!
Var: Tyresö
Anställningsform: Behovsanställning/Visstidsanställning (schemarad)
Arbetstider: vardagar 15-22 eller 22-08 (vaken natt) passen ligger ibland 15-08 helger 8-15, 15-22 eller 22-08
Att arbeta på God Assistans innebär:
God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU) innan anställning.
Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun. Blanketten finner du HÄR!
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9695603