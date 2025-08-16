Är du student och vill tjäna extra pengar inför terminstarten?
Letar du efter ett kort kvällsuppdrag där du kan tjäna extra pengar och samtidigt göra ett viktigt jobb bakom kulisserna? För vår kunds räkning söker vi nu en kabelsanerare för ett 1-månads konsultuppdrag - perfekt för dig som vill kombinera med studier eller ett dagjobb!
OM TJÄNSTEN
För vår kunds räkning som är ett stort järnvägsbolag söker vi noggranna och självgående kabelsanerare för ett kort konsultuppdrag på cirka 1 månad. Som kabelsanerare hjälper du vår kund att rensa bort gamla kablar, sortera och hålla deras servicedeskar i toppskick. Arbetstiderna är mån-fre 18:00-22:00 och uppdraget förväntas pågå 25/8 - 26/9.
• Identifiera och avlägsna oanvända eller felaktiga kablar.
• Märka och dokumentera befintliga kablar som ska behållas.
• Sortera och förbereda kablar för återvinning.
VI SÖKER DIG SOM
• Är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning
• Har möjlighet att jobba mån-fre klockan 18:00-22:00
• Är praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna.
• Trivs med monotona arbetsuppgifter.
• Är noggrann och kan jobba strukturerat.
I den här processen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och motivation för tjänsten.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansökan är 2025-09-16
