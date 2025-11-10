Är du student och vill jobba på lager?
2025-11-10
Vi letar efter dig som vill jobba vid sidan av dina studier eller annat arbete och trivs i ett fysiskt arbete där du får jobba både med kropp och knopp i en lagerverksamhet i Norrköping.
Som en del av teamet kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa en effektiv och smidig hantering av varor och flöden. Arbetsuppgifterna är att plocka varor efter en följesedel. Det krävs god flexibilitet och att kunna hantera flera saker samtidigt.
För att vara aktuell för tjänsten är det viktigt att man kommer kunna jobba majoriteten av alla måndagar och tisdagar för att då har kunden högst behov av mer personal. Men andra dagar kan förekomma.
Arbetet är förlagt under dagtid klockan 07:00-16:00.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du kunna jobba i mellandagarna 22-23 och 29-30 december samt måndagar och tisdagar under december månad.
Vi förväntar oss att du ska ha en god tillgänglighet och flexibilitet. Vi kommer tyvärr bara att ta in konsulter som bor Norrköpings närområde. Vi ser helst att man har körkort och tillgång till egen bil för att enkelt kunna ta sig till arbetet.
DETTA SÖKER VI
Du kommer att vara vårt ansikte utåt hos våran kund. Därför är det viktigt att du kan leverera kvalité. Denna roll passar dig som är punktlig, tar ansvar och har ett högt tempo.
Vi lägger stor vikt i personliga egenskaper och tror starkt på att man kommer långt med rätt inställning!
Inför en eventuell anställning kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret. För denna roll krävs att det inte förekommer några uppgifter som är oförenliga med tjänstens krav på säkerhet och förtroende.
Meriterande
• Arbetat inom lager tidigare
Vidare om dig
Vi letar efter dig som är student och har minst 6 månaders studier kvar eller har en annan sysselsättning på minst 50%. Det är viktigt att du har god flexibilitet och att du har ett flexibelt schema då du kan komma att behöva hoppa in med kort varsel. Ladda gärna upp erat studieintyg på eran profil, det kommer att öka chansen att ni blir uppringda, det underlättar och sparar tid för oss i processen.
Du har en god arbetsmoral och är bekväm med att arbeta effektivt, både i team och självständigt. Vi ser även att du är en person som är målinriktad och som strävar efter att leverera kvalitet och noggrannhet i arbetet. Du som har en positiv attityd och uthållighet ser vi som värdefullt då arbetet är fysiskt krävande men inte tungt. Utöver detta är det viktigt att du trivs i en hektisk miljö och har viljan att lära dig.
Introduktion kommer att ske måndagar-tisdagar. Du behöver kunna medverka på båda dagarna för att vara aktuell för tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Ansökan sker bara via länken.
På grund av högt tryck i ansökningarna ber vi er att inte kontakta oss på telefon utan vi hör av oss om du blir aktuell.
Vi ser fram emot att välkomna dig till ett team som tillsammans skapar effektiva lösningar inom logistik.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Evelina Karlsson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com Jobbnummer
9596879