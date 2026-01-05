Är du student och vill jobba extra på ICA-butiker?
Bemannica AB / Butikssäljarjobb / Landskrona Visa alla butikssäljarjobb i Landskrona
2026-01-05
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannica AB i Landskrona
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Lomma
eller i hela Sverige
Vi erbjuder ett flexibelt extrajobb på ICA-butiker. Hos oss finns det möjlighet att jobba dagtid, kvällstid eller helger. Du lägger in din tillgänglighet i vårt schemaläggningssystem och tillfrågas sedan om arbetspass via vår app. Med andra ord är detta ett perfekt extrajobb vid sidan av studier eller ett annat arbete!
Bemannica är ett auktoriserat bemanningsföretag som hjälper ICA-butiker med deras personalbehov. Vi stärker bland annat upp i kassan eller bemannar upp på golvet vid sjukdom.
Via oss kommer du att jobba på olika ICA-butiker i Landskrona, Lund och Malmö. Vi på Bemannica försöker dock alltid att minimera mängden olika butiker du är på, för både din och kundens skull. Arbetsuppgifterna utgår från din kompetens. Du blir bara inbokad på de avdelningar och uppgifter som du har tidigare erfarenhet från.
Vem är då du? Vår erfarenhet säger att de som utför sitt arbete som butikskonsult allra bäst är de som tycker att det är kul att arbeta i butik! Vi söker dig som tidigare varit anställd i livsmedelsbutik och som har erfarenhet av antingen kassaarbete eller varuplock. Har du dessutom erfarenhet från arbete med post, spel eller delikatess anses det mycket meriterande.
Som person är du väldigt serviceorienterad och du trivs i daglig interaktion med kunder. Du är flexibel och trivs bra med fartfyllda och händelserika arbetsdagar.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vid behov.
Lön: Enligt Handels kollektivavtal med tillhörande OB-tillägg.
Vi genomför intervjuer löpande. Omgående start.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Ansökningar görs via vår hemsida bemannica.se.
Om oss Bemannica är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som är specialiserade på bemanning och rekrytering till ICA-butiker i Sverige. Du kan läsa mer om Bemannica på bemannica.se och följ oss på Facebook eller Linkedin för de senaste nyheterna!
Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://www.bemannica.se Arbetsplats
Bemannica Kontakt
Hanna Olofsson hanna.olofsson@bemannica.se Jobbnummer
9668781