Är du student och vill jobba extra inom sälj och service?
2026-02-25
Nu är vi på Arlanda express på jakt efter ett gäng personer med toppkänsla för service och ett intresse för sälj som kan stärka upp vårt team på Arlanda flygplats i samband med sina studier!
Som Sales Agent på Arlanda express är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att aktivt sälja biljetter till ankommande resenärer på Terminal 5 och fungera som representant och ansiktet utåt för vårt varumärke på flygplatsen.
Vårt behov är primärt nu under våren men även under juni, juli och augusti i sommar, med möjlighet till förlängning. Tjänsterna vi erbjuder är studentanställning vilket innebär att din huvudsakliga sysselsättning ska vara studier på högskola, universitet, yrkeshögskola eller vuxenutbildning.
Arbetstiderna innebär arbete under dagtid och kvällstid på vardagar och helger.
Är du den vi söker?
För att passa i den här rollen ser vi att du har ett intresse för sälj och service!
Du behöver ha mycket goda kunskaper i engelska och svenska samt vara bekväm att ta kontakt och skapa dialoger med förbipasserande på båda språk.
Vi ser även att andra språkkunskaper är meriterande, framförallt tyska, spanska, italienska och franska.
Som person bör du vara orädd, utåtriktad och ha ett gott tålamod och humör. Vi strävar alltid efter att både kunder och våra kollegor ska starta och avsluta sin dag på topp! Vi är kundens första intryck av Arlanda express och vi vill ge varje individ det bästa och trevligaste bemötandet - och såklart sälja biljetter genom bästa tänkbara service!
Har detta väckt ditt intresse?
Välkommen in med ditt CV och en kort motivering varför just du passar för tjänsten. Vi använder oss av tester i den här rekryteringen och vid ansökan kommer du mottaga ett mail med länk från Alva Labs. Säkerställ därför att du anger rätt kontaktuppgifter och vi ber dig slutföra testet så snart som möjligt. Intervjuer kommer ske löpande så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Stefan Silfver stefan.silfver@atrain.se
Vill du veta mer om oss och framtida möjligheter? Spana då in vår karriärsida: https://jobb.arlandaexpress.com/ Så ansöker du
