Är du student och vill jobba extra i sommar - Manpower AB - Receptionistjobb i Helsingborg

Manpower AB / Receptionistjobb / Helsingborg2021-06-28Är du student och vill jobba extra i sommar? | Manpower ­Är du student och vill jobba extra i sommar? Nu söker vi på Manpower flertalet studenter till vår studentpool under sommaren och för uppdrag i höst.Är du student och vill jobba extra i sommar? | Manpower Är du student och vill jobba extra i sommar? | Manpower ­För att vara aktuell behöver du vara studerande, arbeta deltid om minst 50% eller vara ålderspensionär. Omfattningen och arbetstiderna är varierande. Vi ser därmed att du är flexibel och öppen för detta!Vi söker dig som är framåt, anpassningsbar och redo för nya erfarenheter och utmaningar. Som person ser vi att du är social, serviceorienterad och trivs med att arbeta med kunder. Vidare ser vi gärna att du är flexibel och kan hoppa in och jobba vid kort varsel. Du trivs med ett högt arbetstempo och glada kollegor!Viktigt för tjänsten är:- flexibilitet- social kompetensservicekänslaVi får löpande in olika typer av uppdrag från våra kunder i Helsingborg med omnejd och erbjuder spännande, roliga och lärorika extrajobb för dig som studerar. Eftersom våra kunder finns inom olika branscher kan vi erbjuda väldigt varierande uppdrag. Genom varierande och utmanande uppdrag skaffar du dig värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som du knyter viktiga kontakter för framtiden. Vi kan inte garantera några specifika timmar då uppdragen vi får in är allt ifrån deltid till heltid under vissa perioder beroende på vad för uppdrag det gäller.Sök tjänsten idag!Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig Cecilia Lindgren via e-post: cecilia.a.lindgren@manpower.se . Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.Vi ser fram emot att höra från dig!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.ErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Varaktighet, arbetstidDeltid Extra jobb2021-06-28Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-07-05Manpower AB5835060