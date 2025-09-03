Är du student och vill extrajobba som snöskottare i vinter? Se hit!
2025-09-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Letar du efter ett extrajobb som både ger dig motion och en känsla av att vara samhällsnyttig? Vi söker nu dig som är student och vill bli en del av ett härligt team som arbetar med att skotta snö på olika platser i Umeå under vintermånaderna! Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vi söker åt vår kunds räkning ett flertal engagerande och ansvarstagande personer som vill extrajobba som snöskottare under vintermånaderna. Arbetet är på deltid där du kommer förväntas att arbeta 1-3 pass i veckan, med olika längd på passen beroende på mängden snö som kommit. Då arbetet är väderberoende krävs det att du har ett flexibelt schema och är beredd att ta på dig pass med kort varsel.
Detta är ett konsultuppdrag. Det innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Uppdraget kommer starta när snön börjar falla och sträcka sig till våren.
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Jobbet innebär att du tillsammans med andra kollegor skottar snö på olika platser runt om i Umeå, du kommer att jobba tillsammans med befintlig personal och genom dem få en god introduktion till arbetet. Då arbetet är beroende av vädret krävs det att du kan vara flexibel i ditt schema och rycka in med relativt kort varsel. Passen är förlagda på dagtid (men främst förmiddagar) och vi ser gärna att du kan arbeta minst 3h per pass, men gärna mer.
VI SÖKER DIG SOM
• Är student på minst 50% på en eftergymnasial utbildning
• Talar god svenska så att du kan tillgodogöra dig instruktioner och säkerhetsinformation på bästa sätt
• Innehar B-körkort
• Är i god fysisk form och gillar att arbeta med kroppen, då jobbet är fysiskt tungt
Det är meriterande om du tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter eller med annan typ av kroppsligt arbete. Vi ser det som positivt om du har tillgång till egen bil och bor i Umeå.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett företag som värdesätter säkerhet och service, och som bidrar till att hålla samhället igång under vinterhalvåret. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
