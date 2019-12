Är du student och vill extrajobba som handläggare? - Folksam Ömsesidig Sakförsäkring - Maskiningenjörsjobb i Luleå

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring / Maskiningenjörsjobb / Luleå2019-12-23Är du student och söker ett extrajobb vid sidan av studierna? Just nu söker vi studenter till vår studentpool för extrajobb/sommarjobb som handläggare på Utbetalning i Luleå. Vi söker dig som har möjlighet att arbeta extra under våren och kan arbeta heltid under sommaren. Tillsammans med din handledare på Folksam lägger du upp ett schema som fungerar för er båda. Genom att vara med i studentpoolen får du värdefull erfarenhet för din framtida karriär!Det här gör du som handläggare på UtbetalningSom handläggare möter du kunder främst per telefon och ser till att rätt ersättning och handläggning sker vid inträffat dödsfall. Du skapar ett gott kundmöte präglat av personlighet, engagemang och ansvarstagande och har en hög tillgänglighet.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:reglera och utbetala gruppliv- och livförsäkringar enligt villkor och rutinbeskrivningarregistrera ändringar av särskilda förmånstagarförordnanden på gruppliv- och livförsäkringarkommunicera handläggningsprocessen och beslut mot kund och andra intressenter både muntligt, skriftligt och via telefonha kontakt med och ge support till interna och externa intressenter och kundersäkerställa en hög tillgänglighet och ett gott kundmöte där även vidareförmedling till Folksams rådgivare ingår som en del av arbetsuppgiftenArbetet styrs av allmänna riktlinjer (lagar, avtal, regelverk, praxis, policys, instruktioner) och bygger på standardiserade lösningar. I arbetet ingår problemlösning av viss svårighetsgrad samt att fatta enklare beslut. Därför är det viktigt att du håller dig uppdaterad med Folksams nyheter, produkter, lagar, villkor och rutinbeskrivningar.I dagsläget har vi cirka 150 studenter som jobbar extra inom bland annat ekonomi, skadereglering, kundservice och försäkringsadministration. Under de senaste åren har vi anställt 50-60 studenter från poolen till olika tjänster inom Folksamgruppen. Vi har olika verksamheter på flera orter i landet och i flera dotterbolag. Det innebär att våra medarbetare har möjlighet att söka nya utmaningar internt och prova på andra roller.Är du den vi söker?Vi söker dig som idag studerar på högskola/universitet. I rollen är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av service eller försäljning. Som person är du engagerad och ansvarstagande och har ett intresse för Folksam. Du samarbetar bra med andra människor och trivs med att ha många kontaktytor.Hos oss gör du karriär i ett ansvarstagande företagVi är ett stort kundägt företag med kontor på flera håll i landet. Här finns många spännande yrkesroller och goda chanser till karriär på olika sätt. Vi stöttar medarbetarnas utveckling och har bra anställningsförmåner. För att främja samarbete, kreativitet och lärande jobbar vi aktivitetsbaserat. På folksam.se/jobb-och-karriar kan du läsa mer och se filmer om hur det är att jobba på Folksam.Så här söker du jobbetVälkommen att skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi läser ansökningar löpande. Sista ansökningsdag är den 17 januari 2020.Skriv i ditt personligt brev när du kan börja jobba och om du utöver sommaren vill fortsätta arbeta hos oss under kommande somrar.Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta gruppchef Erik Stålnacke, 070-831 64 49, erik.stalnacke@folksam.se Fackliga representanter: Forena Robert Karlsson 0920-789 48, Akademikerföreningen Trygve Gannholm 08-665 48 08 och Handels Maria Bolin 070-831 52 70.Varaktighet, arbetstid2019-12-23Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-01-17Folksam Ömsesidig Sakförsäkring