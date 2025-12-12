Är du student och vill arbeta extra på lager under 2026? SE HIT!
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Upplands Väsby Visa alla lagerjobb i Upplands Väsby
2025-12-12
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Vi på Simplex Bemanning söker nu dig som vill arbeta extra som lagerarbetare hos våra kunder i norra Stockholm. Du kommer främst att plocka och packa varor och arbeta i ett tempo där plocksnitt och kvalitet står i fokus. Rollen innebär ständig rörelse och passar dig som gillar att ha många bollar i luften och en roll där det händer grejer!
Praktisk info:
Start: Januari 2026
Plats: Norra Stockholm
Omfattning: Extrajobb vid behov, 2-5 dagar i veckan.
Arbetstider: Varierande, dag, kväll och natt.
Flexibilitet uppskattas - kvälls- och helgpass kan förekomma.Publiceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
• Annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Kunna arbeta varierande tider 2-5 dagar i veckan
Meriterande (ej krav)
• Erfarenhet av lager/logistik
• Truckkort A+B
• God svenska och engelska i tal och skriftDina arbetsuppgifter
• Plock och pack av order
• Skanning och registrering i system
• Påfyllnad och enklare lagerarbete
• Kvalitetskontroll och säker hantering
Vi tror att du är
• Punktlig och kommer i tid
• Ansvarstagande och tar jobbet på allvar
• Utvecklingsinriktad och vill lära dig nya moment
• Positiv lagspelare som sprider bra energi
• Bekväm i ett högt tempo och att jobba mot tydliga mål/plocksnitt
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett personligt bemanningsbolag som matchar drivna människor med bra arbetsplatser. Vi tror på enkelhet, snabb återkoppling och nära dialog - från första kontakt till uppföljning på plats. Vårt fokus är att du ska trivas, utvecklas och få rätt förutsättningar att prestera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
194 45 UPPLANDS VÄSBY Jobbnummer
9641117