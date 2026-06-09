Är du student och söker extrajobb i sommar inom lager, se hit!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vi söker engagerade och flexibla studenter till välkänt lager i Viared med start under sommaren!
Just nu söker vi studenter för uppdrag inom lager/terminal hos kund i Borås.
Arbetstiderna är förlagda främst på dagtid men du bör vara flexibel och ha god tillgänglighet då behovet hos kund kan variera från vecka till vecka. För att trivas i rollen som konsult hos oss bör du vara en lagspelare med stort driv. Vi kommer presentera kandidater löpande och panerad start för upplärning är runt vecka 24.
Du ska ha lätt för att samarbeta med andra och gillar att jobba i stora som små team. Att arbeta på lager kan vara fysiskt krävande och det gäller att vara alert och effektiv, varför du bör ha bra fysik och inte ha några problem med att jobba under tidspress. Du bör också vara bekväm med att stå/gå längre perioder. Flexibilitet och noggrannhet värdesätts högt liksom vikten av att vara engagerad och stresstålig. För att trivas hos vår kund är du social, öppen, kommunikativ och ambitiös med stark drivkraft och en positiv inställning.
DETTA SÖKER VI
Lagervana meriterande men inget krav.
Du är student på minst halvfart i minst 1 år framåt.
Du har ett annat huvudsakligt arbete på minst 50% (om du inte är student).
Du har möjlighet att arbeta 2-3 vardagar i veckan under terminerna.
Du kan arbeta heltid i sommar.
God svenska i både tal och skrift.
Du har truckbehörigheter A1-4 och B1-4.
Meriterande om du arbetat med pick by voice tidigare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Segloravägen 7 (visa karta
)
504 94 BORÅS Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Linnea Kling boras@studentconsulting.com Jobbnummer
9956086