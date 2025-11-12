Är du student? Jobba extra som lärarvikarie i Burlöv och gör skillnad!
Är du student och söker ett extra jobb vid sidan av studierna? Bli lärarvikarie och gör skillnad för barn och unga!
Pluggar du och vill ha ett extrajobb som ger mer än bara lön? Som lärarvikarie i Burlövs kommun får du hoppa in på förskolor, skolor och fritids, träna på ledarskap och kommunikation, och göra skillnad för barn och unga varje dag!
Du kommer i rollen att ingå i vår vikariepool och bli inbokad med kort varsel. Anställningen sker via StudentConsulting och arbetstiderna är förlagda till vardagar på dagtid. Du arbetar tillsammans med engagerade pedagoger och lärare och kommer jobba med barn och elever i åldrarna 1-16 år. Utdrag ur Polisens belastningsregister krävs.
DETTA SÖKER VI
Varför du kommer gilla det här jobbet:
• Ingen dag är den andra lik, ibland hjälper du i barngruppen, ibland håller du i en lektion eller stöttar på fritids.
• Du utvecklar ledarskap, samarbetsförmåga och pedagogiska färdigheter.
• Du bygger erfarenheter som stärker både studier och framtida karriär.
Vi söker dig som:
• Studerar på minst 50 % eller har annan huvudsaklig sysselsättning.
• Kan jobba minst två vardagar i veckan.
• Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
• Har tålamod, är tydlig och pedagogisk och gillar att möta nya människor.
Låter det här som något för dig? Sök idag, vi intervjuar löpande! Så ansöker du
