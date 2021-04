Är du student eller har annan sysselsättning & vill jobba extra - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Örebro

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Örebro2021-04-15Vill du ha ett extrajobb på lager som går att kombinera med studier, annat arbete och vill ha ett deltidsjobb? Har du även truckkort borde du söka tjänsten som truckförare hos en av våra kunder för uppdrag i sommar.Arbetsuppgifterna för en truckförare är främst att hantera olika gods på terminalen hos vår kund. Vi söker nu konsulter som vill arbeta med truckkörning under sommaren och möjlighet till extraarbete under hösten. Passen är framförallt förlagda kvällstid så vi ser att du har en tillgänglighet från eftermiddag och till sen kväll. Arbetet är på många sätt självständigt, men trots det är samarbete med kollegorna mycket viktigt. På terminalen förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen.Vi förväntar oss att du är tillgänglig för jobb mån-fre under sommaren och ser gärna att du har en önskan om att arbeta extra vid behov till hösten. Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och bokas in på jobb efter kundens personalbehov. Det innebär att man som konsult på detta uppdrag i regel blir tilldelad arbetspass veckan innan. Det kan även förekomma bokningar med kortare varsel vid exempelvis sjukdom eller arbetstoppar.2021-04-15Vi söker dig som studerar eller har ett annat arbete på minst 50% och har möjlighet att arbeta kvällar under sommaren. För dig som har ett annat jobb är det viktigt att du kan visa intyg på att detta är på minst 50%. Du behöver även vara noggrann, självgående och social. Vidare så är du en trevlig kollega som samarbetar bra med medarbetare och arbetsledare.Det krävs att du:Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%Är minst 18 årHar truckkort A1-A4, B1-B4Kan kommunicera tydligt på svenska i tal och skriftÄr ostraffadKan arbeta kvällDet är meriterande om du har:Erfarenhet av lager eller industriarbeteVi ser gärna att du har körkort och tillgång till egen bil för att kunna transportera dig till arbetsplatsen då kollektivtrafiken är begränsad.Vi jobbar med löpande urval så tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Vänta därför inte med din ansökan, utan ansök redan idag.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 11 dagar - 3 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-28Studentconsulting Sweden AB (Publ)5692657