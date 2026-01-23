Är du stödassistent som vill driva digital utveckling tillsammans med oss?
Partille kommun / Vårdarjobb / Partille Visa alla vårdarjobb i Partille
2026-01-23
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Nu förstärker vi teamet med ytterligare en stödassistent! Hos oss uppmuntras initiativ, idéer och engagemang!
Som stödassistent har du en viktig roll i att stötta brukarna i vardagen, till exempel vid matlagning, städning, inköp och fritidsaktiviteter.
Vårt mål är att stärka brukarnas självbestämmande, delaktighet och inflytande i sin egen vardag.
Vi befinner oss i en rolig utvecklingsfas där vi vill fortsätta främja brukarens självständighet och förmåga att göra mer på egen hand. Med stöd av nya digitala verktyg ser vi redan positiva förändringar och vill utveckla detta vidare.
Vi arbetar i tre kontaktmannagrupper som leds av varsin Stödpedagog tillsammans med 5-6 stödassistenter. Tillsammans planerar, genomför och följer vi upp målarbetet för 4-5 brukare, vilket ger varje individ ett tryggt och kontinuerligt stöd från flera insatta kontaktpersoner.
Genomförandeplanen är central i vårt arbete och blir med hjälp av Boet ett levande och lättillgängligt verktyg som underlättar planering, dokumentation och måluppföljning. Vi strävar alltid efter ökad delaktighet och självbestämmande för brukarna.
Vårt förhållningssätt är tydliggörande och lågaffektivt med fokus på att stärka brukarens självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Därför satsar vi på kontinuerlig kompetensutveckling och utbildar all personal i Studio 3.
Arbetstiden är främst förlagd till eftermiddag och kväll samt inkluderar jour och arbete varannan helg. Schemat är anpassat efter brukarnas närvaro i hemmet utanför daglig verksamhet. Vi använder idag Heroma.Publiceringsdatum2026-01-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning från omvårdnadsprogrammet, helst utbildad stödassistent eller har en likvärdig utbildning. Är du under utbildning och blir klar till våren, tvivla inte att söka!
För denna roll krävs erfarenhet av arbete inom LSS, gärna på grupp- eller servicebostad med en blandad målgrupp. Tidigare erfarenhet av demens är meriterande, liksom kunskap inom AKK och lågaffektivt bemötande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav. Du bör även ha grundläggande datorkunskaper och erfarenhet av dokumentation. Erfarenhet av Treserva och att arbeta enligt individens behov i centrum (IBIC) är meriterande.
Är du en engagerad och lösningsfokuserad person som brinner för brukarens välmående? Vi söker dig som:
• Tar initiativ: du ser möjligheter och väntar inte på att någon annan löser något.
• Har ett gott bemötande: du skapar en positiv miljö för brukare, kollegor och samarbetspartners.
• Är ansvarstagande: du tar ägandeskap över ditt arbete och säkerställer kvalitet i allt du gör.
• Arbetar målinriktat: du driver aktiviteter framåt, följer upp och strävar efter bästa möjliga resultat.
• Är nytänkande: du vågar testa nya arbetssätt och ger inte upp förrän du hittat rätt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Gruppintervjuer är planerade att hållas i Partilles kommunhus på måndag 16/2 kl. 10-11:30 och tisdag 17/2 kl. 10:30-12:00. Det kommer ej att finnas möjlighet till individuell intervju så planera för att kunna delta på minst ett utav tillfällena
Förutsatt att du uppfyller skallkraven för tjänsten är det obligatoriskt att genomgå ett digitalt språktest för att säkerställa kompetensen i nivå med B1 enligt Europarådets standard innan intervju. Observera att processen avbryts vid ej godkänt språktest. Du kommer att behöva identifiera dig med Bank-ID för att genomföra språktestet.
Din nya arbetsplats
Furumossens gruppbostad och Hyggesvägens servicebostad erbjuder en spännande arbetsmiljö där du får vara med och utveckla verksamheten. På Furumossen bor sex brukare och på Hyggesvägen åtta, alla med olika funktionsnedsättningar och i varierande åldrar.
Vi samplanerar mellan enheterna, vilket ger möjlighet att arbeta på båda boendena, även om du har din huvudsakliga placering enligt anställningsavtalet på ett av dem. Båda boendena ligger i Furulund med bra kommunikationer och närhet till Allum köpcentrum.
Just nu arbetar vi vidare med det digitala verksamhetsstödet - Boet. Ett modernt verktyg som stärker både brukare och personal samt underlättar planering, dokumentation och samordning mellan enheterna. Boet ersätter flera analoga arbetssätt och öppnar nya möjligheter för brukarna att bli mer delaktiga i sitt dagliga stöd. Här får du chansen att vara med och forma framtidens LSS-verksamhet!
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/36". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272) Arbetsplats
Vof, Funktionsstöd - Bmss, Furumossen Kontakt
Madeleine Udén, ehetschef 031-3922437 Jobbnummer
9702282