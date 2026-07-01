Är du specialist i kardiologi och söker nya möjligheter?
Kletor Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-07-01
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Dignus Medical är specialister på rekrytering och bemanning av specialistläkare och sjuksköterskor till hälsosektorn i Skandinavien. Vi bidrar till att lösa bemanningsutmaningarna genom att matcha rätt personal med rätt uppdragsgivare – vid rätt tidpunkt. I år firar vi 20 år. Se vår jubileumsfilm (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
och följ med på resan!
Vi på Dignus Medical hjälper dig att hitta rätt tjänst utifrån dina önskemål och erfarenheter. Just nu söker vi specialistläkare inom kardiologi för spännande möjligheter i Sverige.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Dignus Medical har ett stort och växande behov av specialister inom kardiologi för fasta tjänster över hela Sverige. Tack vare vårt breda nätverk av samarbetspartners kan vi erbjuda en mängd olika tjänster – oavsett om du vill arbeta på ett mindre, lokalt sjukhus eller inom en större, akademisk miljö med forskningsmöjligheter.
Som specialist inom kardiologi får du en central roll i diagnostik och behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Din kompetens är ovärderlig för de sjukhus vi samarbetar med, och vi ser till att du får en tjänst som matchar din expertis och dina önskemål.
Vi erbjuder
Fasta tjänster eller flexibla uppdrag utifrån dina preferenser
Konkurrenskraftiga lönevillkor och attraktiva arbetsförhållanden
Personligt stöd genom hela rekryteringsprocessen
Vem vi söker
Specialistläkare inom kardiologi
Dig som vill utvecklas och få nya erfarenheter
Intresserad av att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö
Varför välja Dignus Medical?
Hos oss får du en trygg och professionell partner som matchar dig med rätt klinik och uppdrag. Vi ser till att varje arbetad timme känns värdefull och att du får bästa möjliga villkor. Genom hela processen finns vi tillgängliga för att stödja dig och säkerställa att du trivs i din roll.
Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi mer!
Du kan även registrera ditt CV (https://jobb.dignusmedical.se/sign-up)
på eller anmäla dig till vårt nyhetsbrev (https://www.dignusmedical.no/sv/anmal-dig-till-vart-nyhetsbrev/)
för att hålla dig uppdaterad om framtida möjligheter.
Dignus Medical firar 20 år! Se filmen (https://vimeo.com/1114155105?share=copy)
där vi delar resan från starten till idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kletor Sverige AB
(org.nr 556903-1197), https://www.dignusmedical.no/sv/
211 38 MALMÖ Arbetsplats
Dignus Medical Kontakt
Konsultchef
Per Eklund per@dignusmedical.se +46732034783 Jobbnummer
9987911