Är du Souschef, då har vi jobbet till dig.
Four Service AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-28
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Sous Chef till restaurang i centrala Stockholm
Vi söker nu en Sous Chef till en etablerad restaurang i centrala Stockholm. Rekryteringen sker via oss på Four Service och tjänsten är en direktanställning hos kund.
Det här är en arbetsplats med högt tempo, tydligt koncept och fokus på kvalitet. Här kombineras mat, dryck och upplevelse i en miljö där gästen alltid står i centrum.
Om rollen
Som sous chef arbetar du nära kökschefen och är med och ansvarar för den dagliga driften i köket. Du leder arbetet under service, säkerställer kvaliteten och ser till att teamet fungerar effektivt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och fördela arbetet i köket under service
• Säkerställa kvalitet, smak och presentation
• Stötta i menyarbete och utveckling
• Introducera och utveckla medarbetare
• Bidra till ordning, struktur och god arbetsmiljö Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med rullande schema. Arbetstiderna är främst förlagda till kvällar och helger. Start sker enligt överenskommelse.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som sous chef eller är en engagerad kock redo för nästa steg
• Är van att arbeta i högt tempo
• Tar ansvar och är trygg i köket
• Har känsla för kvalitet och detaljer
• Är en lagspelare med positiv inställning
Med tjänsten kommer:
• En stabil arbetsgivare
• Konkurrenskraftig lön
• Friskvårdsbidrag
• Ledighet vid i princip årets alla storhelger
• Ett arbete med ett tydligt koncept i välfungerande verksamhet
• Möjlighet att utvecklas och ta ansvar
• Chansen att bli en del av ett sammansvetsat team
Låter det intressant är du välkommen att skicka in din ansökan till jobba@fourservice.se
, har du några frågor är det bara att ringa oss på 08-578 578 00. Urval sker löpande.
Four Service har sedan 1989 varit en del av Sveriges blomstrande restaurangscen. Vi
hjälper restauranger av alla dessa slag och i landets alla hörn med rekrytering och
bemanning av kvalitetspersonal. Alltid öppet kontor, alltid tillgängliga. Läs mer påwww.fourservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Four Service AB
(org.nr 556375-5882)
Arenavägen 45, 18tr (visa karta
)
121 77 JOHANNESHOV Arbetsplats
Four Service AB Jobbnummer
10014083