Är du social, lugn och flexibel? Då kan du bli vår nästa assistent!
2025-09-03
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
Personlig assistent sökes - timvikarie till härlig man i Vedum
Är du en lugn, pålitlig och flexibel person som gillar att bidra med både trygghet och god stämning? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker en timvikarie till en man i Vedum som sitter i rullstol och behöver hjälp med det mesta i vardagen - personlig hygien, på- och avklädning, förflyttningar, måltider, matlagning och hushållssysslor.
Men det här jobbet handlar om så mycket mer än praktiska uppgifter. Kunden är en glad man med glimten i ögat, en vass humor och ett stort intresse för bilar och motorer. Han uppskattar att "slänga käft" på ett lättsamt sätt och vill ha någon vid sin sida som kan både skratta med honom och möta hans behov med lyhördhet.
Vi tror att du är:
Social, lugn och trygg
Pålitlig, arbetsam och flexibel - du kan hoppa in med kort varsel
Lyhörd och prestigelös
En team-player som fungerar bra både självständigt (du arbetar ensam på plats) och som del av vår härliga arbetsgrupp
Meriterande (men inget krav):
Intresse för bilar och motorer
Arbetstid
Du arbetar dygnspass, 09:00-09:00, som timvikarie vid behov.
Plats: Vedum
Start: Omgående
Varför du ska söka
Du får ett meningsfullt jobb där du gör skillnad varje dag, samtidigt som du får vara en del av en varm arbetsgrupp som värnar om både kunden och varandra. Här är humor, omtanke och samarbete lika viktiga som arbetsuppgifterna.
Känner du att detta kan vara något för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Så här ansöker du
Skicka din ansökan (CV + personligt brev) till: lonnberg@primacura.se
och märk mejlet med "Timvikarie - Vedum".
Din ansökan ska innehålla:
Ett uppdaterat CV
Ett personligt brev där du berättar om dig själv och din livssituation
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsen löper ut, så skicka in din ansökan redan idag!
Om Primacura
Primacura Personlig Assistans är ett etablerat assistansbolag med verksamhet inom LSS, personlig assistans och daglig verksamhet. Vi grundades 2007 och har vårt kontor i Borås.
Vår verksamhet bygger på närhet, trygghet och personlig service - vi arbetar för att skapa en tillitsfull och inkluderande miljö för våra kunder och anställda. De flesta av våra kunder finns i Sjuhärad, Västra Götaland och Halland.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.primacura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
