Är du social, har körkort och vill ha ett kul extrajobb?
2025-09-15
Då kan detta vara något för dig!
Vem är jag?
Jag är en 21-årig kille med glimten i ögat som bor i Kareby, strax norr om Kungälv. På fritiden tycker jag om att träna, lyssna på musik och kolla på TV. Jag gillar också att bada eller bara vara ute och spana in folk. Jag använder rullstol och behöver assistans med kommunikation, förflyttningar och annat i vardagen för att kunna leva ett aktivt och roligt liv. Hos mig är det mycket skratt, bus och glädje - och jag gillar att flirta också!
Hur kan en vanlig dag med mig se ut?
Du hjälper mig upp och förbereder mig för DV. Jag behöver hjälp med personlig hygien, påklädnad, frulle och annat för att bli redo för dagen. Sen åker vi till DV med färdtjänsttaxi. DV-personalen planerar min dag och du som assistent hjälper mig med allt praktiskt runt omkring. När vi kommer hem från DV vankas det mellanmål och sedan någon aktivitet tex Friskis och Svettis. På kvällen blir det lite TV-tittande innan det är dags att sova. På helgerna så har jag lite aktiviteter inplanerade men möjlighet för spontana utflykter finns självklart! Vi försöker också vara ute varje dag, samt att det varje dag är någon form av träning såsom rehab eller mer allmänt.
Vem är du?
Jag söker dig som är social och aktiv. För att trivas hos mig så är det bra om du är självsäker och gillar att ha en öppen kommunikation och raka rör! Då jag bor i en egen lägenhet hemma hos mamma och pappa så är det toppen om du har erfarenhet av att jobba i familj. Eftersom jag bor ute på vischan så är det krav på körkort och bil. Du bör också vara hyfsat ok i kroppen. Utbildning är inte det viktigaste för oss, utan det viktigaste är att du blir en i gänget, så lär vi dig resten!
Tjänsternas upplägg
Vi söker en vikarie som kan arbeta vid behov.
Arbetstiderna varierar mellan olika pass. Exempelvis kan man arbeta:
Vardagar kl. 06.00-16.00 eller kl 15.00-22.30
Helger kl. 08.00-18.00 eller kl. 12.00-20.00
Vid intresse finns även möjlighet till fasta pass. Tjänstens tillträde är omgående.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Annonsens ref.nr: 2049
Ansvarig rekryterare: David Henriksson
