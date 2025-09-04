Är du skötare och vill kombinera psykiatrisk och somatisk vård?
Som skötare på avdelning 24 arbetar du både med psykiatrisk och somatisk vård.
Du genomför provtagning som alkotest, blodprov och blodtryckskontroller. Du har ofta patientsamtal och journalför din del av arbetet. En skötare är alltid med på läkarsamtal vilket ger dig stora möjligheter till lärande och utveckling och att själv bidra i det gemensamma arbetet för patientens bästa.
Arbetstid: dag/kväll/helg.
Vi erbjuder även ett vikariat nattjänst på 12 månader.
Om arbetsplatsen
Avdelning 24 i Varberg är Hallands enda avdelning för beroendevård vilket innebär att vi arbetar med både psykiatrisk och somatiskt vård kopplat till beroende och missbruk. Här bedrivs abstinensobservationer och behandlingar och vi upprättar sociala planeringar inför utskrivning. Vi som jobbar här har en helhetssyn i vården av våra patienter. Vi samverkar mycket med andra instanser, både internt och externt. Hos oss arbetar vi tillsammans i team, lyssnar på varandra och tycker att allas åsikter är betydelsefulla, oavsett profession. Vi gillar när det är högt tempo och har i vårt dagliga arbete möjlighet att göra verklig skillnad för våra patienter.
Vi är en arbetsgrupp med god sammanhållning som vill fortsätta utveckla vården för att kunna ge så bra behandling som möjligt till våra patienter.
Om dig
Vi söker dig som har fullgjort skötarutbildning (omvårdnadsprogrammet, vård och omsorgsprogrammet alternativt äldre program) med lägst betyg Godkänd i samtliga kurser. Du skall inom ramen för utbildningen ha Psykiatri 2, 200 poäng, alternativt kurs Psykiatri inom tidigare utbildningar. Genomförd utbildning inom Vård- och omsorgscollege är meriterande, likaså erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård. Annan utbildning än ovanstående kan vara aktuell, om den av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du är engagerad och initiativtagande person, med förmåga att arbeta med flexibilitet. Du har en pedagogisk insikt och är bra på att anpassa din kommunikation till mottagaren. Vidare ser vi att du är strukturerad och kan organisera ditt arbete. Förmåga till helhetssyn är värdefullt samt att du håller dig uppdaterad kunskapsmässigt inom psykiatri.
Här får du möjlighet att utveckla en bred kompetens då du kommer arbeta med både psykiatrisk och somatisk vård. Vi vill att du är lyhörd för patientens behov, trivs med att samarbeta med andra och vill vara med och utveckla vår avdelning. Vi har varierad vårdtyngd och du tycker om att arbeta i ett högt tempo, men du trivs också när det är lite lugnare med mycket tid till samtal och andra aktiviteter tillsammans med våra patienter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som undersköterska/skötare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/underskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_usk_jobbannonser.Övrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Ersättning
