Är du sjuksköterske-/läkarstudent? Sök timanställning hos oss!

Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vilka är vi?
Bemanningsservice är Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) interna resursorganisation.
Vi rekryterar och ansvarar för all timanställd personal inom SU. Vårt uppdrag är att bemanna vårdavdelningarna med engagerad och kompetent personal vid akut korttidsfrånvaro. Som timanställd på Bemanningsservice har du möjlighet att ambulera mellan flera olika avdelningar med olika patientgrupper och vårdinsatser inom vår verksamhet som bedrivs på Sahlgrenska sjukhuset, Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus, Högsbo sjukhus samt Rågården rättspsykiatri.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder flexibla arbetstider! Genom vårt bokningssystem Time Care Pool kan du själv välja arbetspass utifrån din tillgänglighet. Du har alltså full kontroll över när och hur mycket du vill arbeta, med ett minimum på fyra pass per månad.Publiceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Som student arbetar du som assistent omvårdnad, där dina huvudsakliga uppgifter består av att ge personlig omvårdnad och bidra till rehabiliteringsinsatser i nära samarbete med patienten. Detta innefattar bland annat omvårdnad, provtagningar, medicinska kontroller samt rapportering. Du arbetar även i nära samverkan med andra professioner på enheten för att säkerställa en helhetsorienterad vård.
Om dig
Du är sjuksköterske- eller läkarstudent och vill kombinera studier med värdefull arbetslivserfarenhet. Vi tror även att du vill bidra till att förbättra patienternas livskvalitet och säkerställa en hög standard på vården genom ditt engagemang och din kunskap.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla något av följande krav:
Fullgjort minst termin 3 av sjuksköterskeprogrammet
Fullgjort minst termin 5 av läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet
Fullgjort minst termin 6 av läkarprogrammet vid annat lärosäte
Vi ser gärna att du bifogar ett resultatintyg för godkända kurser för att vi ska kunna hantera din ansökan så snabbt som möjligt. För dig som är läkarstudent krävs tidigare yrkeserfarenhet inom vården för att vara aktuell för tjänsten. För att kunna erbjuda våra patienter en god och säker vård är det avgörande att du kan kommunicera tydligt på svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet av arbetsuppgifter som provtagning, pulsmätning och blodtryckskontroller är också en förutsättning.
Arbetstider och tillgänglighet:
Vi söker dig som kan arbeta minst fyra pass per månad, med start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som har följande egenskaper:
Serviceinriktad och flexibel
Genuint intresse för människor och stort engagemang i ditt arbete
God lagspelare som kan anpassa dig till olika verksamhetsområden och arbetsgrupper
Vi värdesätter personlig lämplighet och ser fram emot att lära känna dig! Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden. I samband med rekryteringen kommer vi att beställa ett utdrag från misstanke- och belastningsregistret. Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. För dig som blir erbjuden en anställning hos oss på Sahlgrenska Universitetssjukhuset så innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara assistent omvårdnad istället för undersköterska. Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men utan titeln undersköterska. Läs mer här: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
