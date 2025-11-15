Är du sjuksköterska? Välj Vårdix för flexibla uppdrag!
2025-11-15
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
, Luleå
, Skellefteå
, Umeå
, Kiruna
Som bemanningssjuksköterska på VårdIX får du möjlighet att arbeta flexibelt och på dina egna villkor. Vi tror på att skapa långsiktiga och värdefulla relationer. Hos oss är du inte bara en ersättare för någon annan, du är en viktig del av vårt team, och vi ser och lyssnar på dig. Din erfarenhet, dina behov och din arbetsglädje är viktiga för oss.
Varför välja VårdIX?
Personlig kontakt: Hos oss är du mer än en resurs. Vi lyssnar på dina önskemål och ser till att du får uppdrag som passar just dig, både när det gäller arbetsplats, arbetstider och arbetsmiljö.
Flexibilitet: Vi erbjuder en rad olika uppdrag inom sjukvården som kan anpassas efter dina behov. Du väljer när och var du vill arbeta.
Respekt och värde: Vi uppskattar den viktiga roll du spelar för patienterna och för oss. Din kompetens och engagemang är något vi verkligen värdesätter och vill belöna på bästa möjliga sätt.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Kompetensutveckling genom kurser och föreläsningar
Publiceringsdatum2025-11-15
Så här går det till:
Skicka en intresseanmälan och berätta kort om var, när och hur du vill arbeta. Vad är viktigt för dig när det gäller arbetsuppdrag? Vad har du för förutsättningar?
Vi ringer upp dig för att prata vidare. Vi vill förstå dina behov, önskemål och hur vi bäst kan matcha dig med uppdrag som passar dig perfekt.
När vi hittat den bästa matchningen för dig, ser vi till att du får de bästa förutsättningarna för att trivas i ditt arbete och kunna göra skillnad för dina patienter.
Hos VårdIX får du vara en del av ett team som verkligen bryr sig om din arbetsglädje och utveckling. Vi vill skapa förutsättningar för att du ska kunna göra det du älskar, samtidigt som du har balans i livet. För oss handlar det om att bygga långsiktiga relationer med våra sjuksköterskor, där både du och patienterna får det bästa.
Är du redo för ett meningsfullt och flexibelt jobb där du verkligen blir sedd och hörd?
Skicka din intresseanmälan till sam@vårdix.se , vi ser fram emot att höra från dig och skapa något fantastiskt tillsammans! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
VårdIX Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se
