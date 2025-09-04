Är du sjuksköterska och vill kombinera psykiatrisk och somatisk vård?
Som sjuksköterska på avdelning 24 är du medicinskt ansvarig och arbetsleder dina kollegor.
Du ansvarar för dokumentation och läkemedelsadministration. I arbetet förekommer mycket abstinensobservationer och behandlingar. En stor del av ditt arbete utgörs av somatisk vård där även inslag av akutsjukvård förekommer.
Arbetstid: dag/kväll/helg.
Om arbetsplatsen
Avdelning 24 i Varberg är Hallands enda avdelning för beroendevård vilket innebär att vi arbetar med både psykiatrisk och somatiskt vård kopplat till beroende och missbruk. Här bedrivs abstinensobservationer och behandlingar och vi upprättar sociala planeringar inför utskrivning. Vi som jobbar här har en helhetssyn i vården av våra patienter. Vi samverkar mycket med andra instanser, både internt och externt. Hos oss arbetar vi tillsammans i team, lyssnar på varandra och tycker att allas åsikter är betydelsefulla, oavsett profession. Vi gillar när det är högt tempo och har i vårt dagliga arbete möjlighet att göra verklig skillnad för våra patienter.
Vi är en arbetsgrupp med god sammanhållning som vill fortsätta utveckla vården för att kunna ge så bra behandling som möjligt till våra patienter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, såväl du som är ny i yrket som du som har tidigare erfarenhet. Specialistutbildning inom psykiatri är önskvärt, men inget krav. Tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska är meriterande.
Du är en person med känsla för ditt yrke. Du anpassar ditt sätt att arbeta och kommunicera efter situation och varje patients individuella behov. Då vi jobbar tvärprofessionellt är det av stor vikt att du har en utvecklad förmåga att samarbeta i team.
Här får du möjlighet att utveckla en bred kompetens då du kommer arbeta med både psykiatrisk och somatisk vård. Vi vill att du är lyhörd för patientens behov, trivs med att samarbeta med andra och vill vara med och utveckla vår avdelning. Vi har varierad vårdtyngd och du tycker om att arbeta i ett högt tempo, men du trivs också när det är lite lugnare med mycket tid till samtal och andra aktiviteter tillsammans med våra patienter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Vi tror att en trygg start är avgörande för att du ska trivas hos oss. Du får därför en längre introduktion som är anpassad efter just dig.
Som nyanställd sjuksköterska hos oss erbjuds du också en egen mentor och handledning i grupp med andra nyanställda. Mentorskapet följer en strukturerad modell omfattande åtta träffar á 60 minuter där du i dialog med mentorn får möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt, fördjupad kunskap och färdighet i psykiatrisk omvårdnad. Målsättningen med handledningen är att genom ökad självkännedom stärka och utveckla din professionella yrkesroll.
Som anställd erbjuds du också flera utbildningar, där Självskyddsutbildning, HLR, Brandskydd och suicidpreventionsutbildning är obligatoriska. Region Halland erbjuder betald vidareutbildning inom psykiatri till våra grundutbildade sjuksköterskor. Det är viktigt att du som jobbar hos oss hittar balans mellan arbetsliv och fritid, därför erbjuder vi alltid en heltidsanställning men med möjlighet att jobba mindre. Det är också möjligt att träna på arbetstid om det görs tillsammans med patienter.
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
