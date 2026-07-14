Är du sjuksköterska och vill jobba natt? Välkommen till Avd 8/IMA!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Kungälv Visa alla sjuksköterskejobb i Kungälv
2026-07-14
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Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Vi på avdelning 8
Avdelning 8 är en del av Verksamhet Medicin på Kungälvs sjukhus. Vår avdelning är byggd så att varje team med sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare och läkare får goda förutsättningar att ta vara på varandras och patienternas resurser och integritet.
Vi är en specialistmedicinavdelning med inriktning mot Intermediärvård (IMA), hematologi, gastroenterologi, arytmier och diabetes. På avdelningen finns specialistkompetens och avancerad teknik för att vårda patienter som behöver medicinsk akutvård. Vi på avdelning 8 har ett nära samarbete med de andra medicinska avdelningarna på sjukhuset.
Arbetsuppgifter och arbetssätt
Arbetet på avdelningen är kunskapsintensivt, utvecklande och spännande. Vi arbetar med personcentrerad vård, vilket innebär att alla professioner – sjuksköterskor, undersköterskor paramedicinare och läkare – arbetar i ett gemensamt team tillsammans med patienten. Vi söker en kollega som är redo att möta patienter med olika behov och du bör kunna hantera akuta situationer och vara lugn under stress.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med när vi skapar och utvecklar vår avdelning och våra arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och det är meriterande med erfarenhet av våra specialiteter. För oss är det viktigt att du drivs av att vilja vara med och utveckla vården med patienten i centrum, liksom att aktivt dela med dig av din kunskap till kollegor och lika nyfiket ta del av kollegornas kompetens.
Vi erbjuder ett arbete som är omväxlande och roligt i modern arbetsmiljö samt med gott stöd av erfarna arbetskamrater.
Arbetstid
Anställningen är på dygnets alla timmar men för denna tjänst söker vi nu en sjuksköterska som enbart vill arbeta natt.
Välkommen till vår avdelning!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lasarettsgatan 1 (visa karta
)
442 41 KUNGÄLV Arbetsplats
Sjukhusen i väster, Medicinavdelning 8, Kungälvs sjukhus Kontakt
enhetschef
Malin Friberg malin.friberg@vgregion.se 0721-441123 Jobbnummer
10002640