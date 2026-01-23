Är du sjuksköterska och vill arbeta extra inom kommunal primärvård i Falken
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Falkenberg
2026-01-23
Nu söker vi dig som är intresserad av att jobba som timanställd sjuksköterska inom vår kommunala primärvård (hemsjukvård) i Falkenberg. Vi hoppas att just du vill vara med och utveckla vården tillsammans med oss i Falkenbergs kommun.
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I den kommunala primärvården arbetar sjuksköterskor, specialistsköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, undersköterskor, farmaceut, assistenter och chefer. Tillsammans arbetar vi i team för att möta patientens behov för ett självständigt liv med god livskvalité. I teamen finns ett gott kollegialt stöd där alla generöst bidrar utifrån kompetens och yrkeserfarenhet. Vi befinner oss i två lokaler som är placerade i Falkenberg och Ullared samt dessa ligger på ett cykelavstånd på cirka 3-5 minuter ifrån tågstationen i Falkenberg samt i centrala Ullared
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation i ett blandat yrkesteam där vi är måna om varandra och har roligt på jobbet. Vi är nyfikna och vill prova nytt och strävar därför efter att förbättra, utveckla och förnya vår verksamhet. Vår målsättning är att vara en arbetsplats där varje medarbetare ges möjlighet att växa i sin yrkesroll och där ett positivt och öppet arbetsklimat utgör grunden för våra förutsättningar att lyckas i vårt arbete. För oss är det viktigt att ha ett gott bemötande och att dem vi träffar ska känna sig trygga med oss och våra tjänster. Vill du vara med och fortsätta utveckla vår verksamhet?Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Att arbeta som sjuksköterska inom kommunen innebär att utföra hälso- och sjukvård till personer inskrivna i hemsjukvården. I arbetet ingår att förebygga och behandla sjukdomar och funktionsnedsättningar. Du ska också bedöma, behandla och lindra symptom, läkemedelshantering och samarbeta med vårdcentralerna. Sjuksköterskan gör ofta den första bedömningen av plötsliga försämringar eller förändringar i allmäntillståndet. All omvårdnad utgår från ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att personen sätts i fokus - inte diagnosen. Stöd till anhöriga kan också vara en viktig del i omvårdnaden. Vi behöver dig som är en engagerad och nytänkande sjuksköterska. Vår verksamhet ansvarar för patienter både på särskilt boende och i ordinärt boende.
Vi dokumenterar i Pulsen Combine och använder webbaserade Appva för digital signering av läkemedel och för att skriva delegeringar. Vi använder läkemedelsgivare, ett arbetssätt som gör att patienter kan behålla sin självstädighet.Kvalifikationer
Du ska vara utbildad legitimerad sjuksköterska med eller utan specialist utbildning. Du känner dig bekväm med att vårda personer i deras hemmiljö oavsett ålder och oavsett nivå på hälso- och sjukvårdsbehov. Du ska vara trygg med att arbeta och göra bedömningar självständigt. Som person är du också engagerad och nytänkande.
Vi ser gärna både erfarna samt nyutexaminerade sjuksköterskor som sökande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under annonseringstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300669 - 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anna-Pia Trané 0346-88 54 82 Jobbnummer
9700121