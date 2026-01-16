Är du sjuksköterska och nyfiken på psykisk hälsa hos äldre?
"Arbetet på psykiatriska kliniken är stimulerande, utvecklande och omväxlande, i teamarbetet så lär och stöttar vi varandra.
" Så här beskriver en av dina framtida medarbetare hur det är att arbeta på psykiatriska kliniken.
Vi söker en sjuksköterska med stort intresse för psykisk hälsa hos äldre till psykiatriska öppenvårds-mottagningen i Motala. Vi erbjuder en unik möjlighet att inhämta en bred kompetens i en stimulerande arbetsmiljö. Vi arbetar utifrån en sammanhållen vårdkedja med behandlaransvar i öppenvård- och slutenvård, det vill säga vi följer patienten oavsett var den befinner sig i vårdkedjan i nära samarbete med varandra. Varje dag är en möjlighet att lära sig något nytt, stöta på nya frågeställningar och utmaningar, att samarbeta, planera och utveckla arbetet nära kollegor och chef. Psykiatriska mottagningen för äldre är belägen på Lasarettet i Motala.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Inom äldrepsykiatrin möter vi personer över 65 år som är i behov av specialistvård. Som sjuksköterska arbetar du med psykiatrisk omvårdnad där det ingår att bedöma patientens behov och se vilka åtgärder som bör vidtas i varje enskilt fall som främjar hälsa och kan ge ökad livskvalitet. Ditt ansvarsområde innefattar allt från behandlingsuppföljningar, hälsofrämjande och psykopedagogiska samtal till telefonrådgivning. En stor del av arbetet innebär ett tätt samarbete med andra professioner/aktörer exempelvis kommunala boenden, kommunal hemsjukvård och kognitiva specialistmottagningen, samt även anhöriga kring patienten.
Vi erbjuder dig
En introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet.
Utbildningsprogram för nyanställda som hålls av olika professioner inom kliniken.
Kollegial handledning.
Ett spännande och variationsrikt arbete där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Gemensamt för alla nyanställda är mentor som lotsar dig in teamet och hjälper dig komma in i rutiner samt uppföljningssamtal med närmsta chef.
Arbetsgrupp
Vi är en arbetsgrupp bestående av skötare och sjuksköterska som arbetet tillsammans länge. Vi samarbetar med patienten i fokus, där vårt gemensamma mål är att möta patientens behov och i dialog med patienten planera för behandling. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att familjebemötande och anhörigstöd kan ingå i arbetsuppgifterna. Bredden i arbetet gör att dagarna hos oss är varierande och händelserika.
Om dig
Du har sjuksköterskeexamen och gärna erfarenhet av psykiatriskt arbete.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du beskrivs ofta som en lagspelare med god samarbetsförmåga. Vi vill att du, liksom vi, har ett gott bemötande, positivt förhållningssätt och sätter patientens bästa i fokus. Du har en kreativ och problemlösande förmåga, är flexibel och tar egna initiativ, planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du bör ha ett stort intresse för att samverka. Vi lägger stor vikt vid personlig mognad och att du vill engagera dig och utveckla ditt arbete.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning, med tillträde efter överenskommelse.
Intervjuer kommer att ske onsdag 11/2 på förmiddagen och fredag 13/2 på eftermiddagen.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
