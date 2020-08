Är du sjuksköterska och nyfiken på hematologi? - Region Stockholm - Sjuksköterskejobb i Solna

Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Solna2020-08-26Är du sjuksköterska med ett intresse för hematologi? Vi söker nu dig som vill arbeta med högspecialiserad hematologisk vård på vår dagvårdsavdelning inom Medicinsk Enhet Hematologi, Solna. För oss är den hematologiska patienten alltid i fokus, välkommen att bli en del av ett kompetent och omtänksamt team som gör skillnad för våra patienter.Vi erbjuderFör oss är vård, forskning och utbildning tre lika viktiga delar i arbetet med att förlänga och förbättra livet för patienter med hematologiska sjukdomar. Vår övertygelse är att kompetent och stimulerad personal ger den bästa vården. Inom verksamheten skapar vi utvecklingsmöjligheter för våra sjuksköterskor och undersköterskor. Viktigt för oss är att tillgodose lärande och att du ska få den kompetens som krävs för ditt arbete. Vi erbjuder en stimulernade och inkluderande arbetsplats där arbetsmiljön har ett stort fokus och arbetsgruppen du kommer till är stabil och trygg.Om VerksamhetenMedicinsk Enhet (ME) Hematologi är Nordens största Hematologiska centra med ca 250 medarbetare. Vi tar emot patienter med alla former av blodcancer och icke-maligna hematologiska sjukdomar från Stockholmsregionen och Gotland. Verksamheten är lokaliserad i Solna samt Huddine och är organiserad i sluten- och öppenvård fördelat i fyra flöden: leukemi & benmärgssvikt, myelom, lymfom samt koagulation. Vi är lokaliserade i Solna och du kommer ingå i lymfomflödet.2020-08-26På vår dagvårdsavdelning i Solna tar vi emot patienter med olika former av lymfom men även andra hematologiska diagnoser. Patientera som tas om hand på dagvården är i olika skeden av sin sjukdom, från den nyupptäckta patienten som snabbt måste starta cytostatikabehandling till den vana patienten med underhållsbehandling. På dagvården administrar vi cytostatika, antikroppsbehandling och olika transfusioner. Vi är snabba på att ge nya preparat i enlighet med all den forskning som pågår.Sjuksköterskorna på dagvården följer patienterna under hela behandlingsperioden och har ett viktigt ansvar att ständigt informera och stödja patienten och närstående. Vi bär även ett stort ansvar att ta hand om en människa i kris då en cancerdiagnos många gånger är traumatiskt. För våra diagnoser kan även förloppet från diagnos till start av behandling ske mycket snabbt.Som sjuksköterska leder, planerar och organiserar du omvårdnaden kring dina patienter. Du jobbar självständigt med bokade patienter, men ingår i ett större team av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och andra hälsoprofessioner. Du kommer att ha ett nära samarbete med mottagningen och våra fyra kontaktsjuksköterskor.Vi sökerVi söker dig som är en noggrann och ansvarskännande person som kan arbeta självständigt men även samarbeta i team. Ibland är tempot högt med många avancerade behandlingar. Du möter svårt sjuka patienter i alla åldrar, och deras närstående. Vi lägger stor vikt vid bemötandet och det psykosociala omhändertagandet.Personliga egenskaper vi värdesätter högt: empatisk förmåga, lyhördhet och ett respektfullt bemötande till dina arbetskamrater och till alla de patienter du möter under din arbetsdag.Du behöver ha förmåga att hantera stress och snabba prioriteringar men också kunna sprida trygghet. Vi önskar också att du är en driven person som gärna engagerar dig i verksamheten och är intresserad av fortlöpande kompetensutveckling.Det är lättare att lära en person att omhänderta cancerpatienter än det är att forma ens personliga egenskaper. Därför läggs stor vikt vid att hitta en person som vi tror kommer att passa i teamet, ibland framför längre erfarenhet.Vår vision är att tillsammans skapa världsledande hematologisk vård, forskning och utbildning för att kunna ge våra patienter det bästa hematologiska omhändertagandet som går att få, varför våra värderingar som ansvar, medmänsklighet och helhetssyn även bör vara dina.KvalifikationerKrav: Legitmerad sjuksköterskaMeriterande: Klinisk erfarenhet inom hematologi, onkologi eller palliativ vård samt erfarenhet av cytostatikaFör att din ansökan ska vara komplett ska den innehålla:1. Personligt brev2. CV3. Övriga bilagor (bifogas i förekommande fall)YrkeslegitimationBevis om specialistkompetensProvanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering. Medarbetare som ska arbeta vårdtagarnära på Karolinska Universitetssjukhuset behöver fylla i en hälsodeklaration samt genomgå en enklare hälsoundersökning innan nyanställning.Tema Cancer är ett av de största av Karolinska Universitetssjukhusets teman. Tema Cancer bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Huddinge och Solna, men har även verksamhet på Danderyds sjukhus. Tema Cancer har cirka 2 000 medarbetare och utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdom.Genom att arbeta med värdebaserad vård där multiprofessionella och multidisciplinära team samarbetar strävar vi efter resultat som gör skillnad för patienten. Vårt nära samarbete med Karolinska Institutet gör att vi även kan bedriva omfattande patientnära klinisk forsknings- och utbildningsverksamhet.Har du frågor kring rekryteringsprocessen? Vid tjänst som innefattar vård av barn och ungdom kommer Karolinska Universitetssjukhuset att kontrollera den som erbjuds tjänsten mot belastningsregistret.