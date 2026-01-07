Är du sjuksköterska med intresse för dagkirurgi?
2026-01-07
Vi söker en vikarie för föräldraledig sjuksköterska
Dagvårdsenheten på Södersjukhuset söker en vikarie för en sjuksköterska som kommer att vara föräldraledig.
Vi erbjuder ett varierat arbete med fokus på grundläggande pre- och postoperativ omvårdnad inom flera kirurgiska specialiteter. Som sjuksköterska hos oss roterar du mellan Dagvårdsenheten och den Preoperativa enheten, med möjlighet att även arbeta på den Postoperativa avdelningen.
Dagvårdsenheten tillhör verksamhetsområde Perioperativ vård och intensivvård.
Om Dagvårdsenheten
Dagvårdsenheten vårdar elektiva patienter för dagkirurgi från Södersjukhusets olika kliniker: kirurg-, ortoped-, urolog- och handkirurgiska kliniken. Inom handkirurgin vårdar vi även barn och hanterar akuta patienter utöver det elektiva flödet.
Om den Preoperativa enheten
Den Preoperativa enheten förbereder patienter för större kirurgiska ingrepp, såsom övre och nedre bukkirurgi, gynekologisk robotkirurgi, kärlkirurgi och ortopedi. Vi säkerställer att patienterna är redo för operation genom att följa våra rutiner för preoperativa förberedelser.
Vårt uppdrag
Vi strävar efter att skapa ett smidigt flöde till operation och att alla patienter är förberedda i rätt tid. Efter operationen vårdar vi de dagkirurgiska patienterna och utför relevanta kontroller, mobilisering och information/undervisning. Vi bygger förtroende och en trygg miljö kring patienten.
Samarbete och utveckling
Vårt breda uppdrag innebär många kontaktytor med andra enheter och yrkeskategorier. Goda relationer och samarbete är avgörande för att ge bästa möjliga vård. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för patientens bästa och en bra arbetsmiljö. Hos oss får du vara med och utveckla vår enhet.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av kirurgisk omvårdnad.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder
• Individuellt anpassad introduktion med erfarna sjuksköterskor.
• Teamarbete med sjuksköterskor och undersköterskor med bred erfarenhet av dagkirurgisk omvårdnad.
• Strukturerad verksamhet med tydliga arbetsrutiner.
• Bra arbetsmiljö med lediga helger och möjlighet till sovmorgon i veckorna.
Vad vi söker hos dig
• Empatiskt förhållningssätt och vilja att göra patienten delaktig.
• God samarbets- och kommunikationsförmåga.
• Positivt förhållningssätt och förmåga att hitta lösningar på utmaningar.
• Gillar att arbeta i team och bygga goda relationer.
Anställningsform
Ett års vikariat med start 2026-05-01. 40:00 timmar per vecka, måndag-fredag, med schemalagd dag- och kvällstid.
Registerkontroll enligt Södersjukhusets riktlinjer kommer att genomföras innan anställning.
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) och har rutiner för att skydda dina uppgifter. I vissa fall kan personuppgifter komma att behandlas i tredje land (utanför EU/EES), exempelvis om vi använder tjänsteleverantörer med system eller servrar placerade där. Vid sådan behandling säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder finns, till exempel genom standardavtalsklausuler eller andra godkända mekanismer.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Södersjukhuset AB, Perioperativ vård och Intensivvård, Dagvårdsenheten
