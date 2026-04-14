Är du sjuksköterska/barnmorska och brinner för kvinnosjukvård. Se hit!

Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2026-04-14
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Kvinnokliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Välkommen till en arbetsplats med fokus på personlig utveckling, trivsel och samarbete. Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset är en mellanstor klinik som erbjuder både bredd och specialisering för både dig som sjuksköterska och barnmorska då vi arbetar med hela vårdkedjan! Hos oss får du arbeta med det som intresserar dig allra mest och samtidigt utvecklas via internutbildningar tillsammans med kollegor. Vi söker dig som är legitimerad barnmorska, alternativt sjuksköterska med intresse för kvinnosjukvård. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-14Om företaget
På förlossning och BB/gyn arbetar barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans med klinikens läkare, sekreterare, kurator och fysioterapeut. På Mälarsjukhuset föds cirka 1700 barn varje år. Här handläggs både den normala och den komplicerade förlossningen från graviditetsvecka 28. Mälarsjukhuset, som är det största sjukhuset i Sörmland. Vi flyttar in i helt nya lokaler nu under April och Maj. Följ oss gärna på instagram forlossningen_eskilstuna så får du inblick i vår flytt och våra nya fina lokaler.
Vi strävar alltid efter att utveckla våra medarbetare. Vi främjar därför rotationstjänstgöring mellan kvinnoklinikens sluten-/ och öppenvård. Det gör att vi uppnår en ökad kompetens i gruppen, en sammanhållen vårdkedja, ökad vårdkvalitet och en förbättrad kontinuitet för patienterna! Vi vill också i största möjliga mån individualisera vården efter kvinnans önskemål och behov. Vi bedriver kvalitets-, förbättrings- och utvecklingsarbete och möjlighet finns till medverkan i något av våra olika projekt. Vi har gemensamma planeringsdagar där vi tillsammans sätter agendan mot satta mål vilket skapar delaktighet och insyn i verksamheten.
Hos oss ingår:
Individuell schemaplanering
Rotation mellan enheterna
Din hälsa är viktig för oss, därför erbjuder vi dig ett generöst friskvårdsbidrag 5000kr
Individanpassad introduktion där du har en mentor som följer dig under ditt första år
Dagliga reflekterande samtal
En god arbetsmiljö med eget "klimatavtal".Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du ha ett intressant, omväxlande och självständigt arbete. Du arbetar i team med undersköterska och tillsammans ansvarar ni för era patienter. På förlossningen blir du en del i arbetet med Föda Utan Rädsla som är en tydlig del av vårt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid att stötta den blivande familjen hela vägen från första kontakt med förlossningen till utskrivningen från BB. På BB är eftervården i fokus och på vår gynavdelning personcentrerad omvårdnad.
Vår Vision är: Trygghet för kvinnan genom hela livet, en professionell vård till kvinnan, paret och familjen. En jämlik kvinnovård där bemötande, delaktighet och samtycke alltid står i fokus.
Din kompetens
Du är legitimerad barnmorska/sjuksköterska som brinner för kvinnosjukvården. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom kvinnosjukvård, förlossningsvård, eftervård och/eller mödravård. Du har ett stödjande och empatiskt personcentrerat förhållningssätt och ett intresse för människors olika behov under graviditet, födsel, eftervård samt gynekologi. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du är ansvarstagande med förmåga att självständigt strukturera ditt arbete och att ta egna initiativ, samtidigt som du trivs med teamarbete. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Katarina Söderström Nilsson, 072-143 66 81.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på kvinnokliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-05-14.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
(http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-266".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9854598