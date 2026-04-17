Är du serviceinriktad och engagerad? Vill du bli vår nya kollega som handle
A-Karriär Sweden AB / Personaltjänstemannajobb / Eskilstuna Visa alla personaltjänstemannajobb i Eskilstuna
2026-04-17
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Karriär Sweden AB i Eskilstuna
, Västerås
, Flen
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Har du ett genuint intresse för att hjälpa arbetssökande?Ser du struktur och administration som en viktig del av att nå resultat?Har du viljan och ödmjukheten att lära dig nytt?Trivs du i en föränderlig vardag?Uppfyller du kraven på utbildning och erfarenhet nedan?Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad för arbetssökande. Du arbetar både individuellt och i grupp, enligt vår unika metodik OPC, där deltagarnas kunskaper, färdigheter, motivation och styrkor står i fokus. Målet är att identifiera varje persons unika profil och stötta dem i nästa steg mot arbetsmarknaden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, organisera, leda och genomföra insatser som stärker deltagarnas möjligheter att komma närmare arbete. Parallellt arbetar du aktivt med att identifiera och skapa jobbmöjligheter genom kontakt med arbetsgivare som matchar deltagarnas kompetens.
Utbildnings- och erfarenhetskrav
På grund av myndighetskrav behöver du uppfylla något av följande:
Minst 180 högskolepoäng samt minst två års arbetslivserfarenhet, eller
Minst ett års eftergymnasial utbildning på heltid samt minst tre års yrkeserfarenhet inom exempelvis personalansvar, karriärrådgivning, bemanning, rekrytering, studie- och yrkesvägledning eller motsvarande.
Personliga kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där rätt inställning är avgörande.
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Energisk och engagerad
Tålmodig och resultatinriktad
Nyfiken och villig att utvecklas
Coachande och rådgivande i ditt arbetssätt
Förstående för människors olika förutsättningar
Du trivs i en föränderlig miljö och har förmåga att arbeta självständigt, då stora delar av tjänsten innebär ensamarbete där ditt omdöme och din erfarenhet är avgörande.
Eftersom arbetet till stor del är administrativt behöver du ha goda datakunskaper samt kunna tala och skriva svenska och engelska obehindrat. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Placering
Tjänsten utgår från vårt kontor i Malmö, men arbete på andra kontor i Skåne kommer förekomma.
Omfattning och arbetstider
Anställningen inleds med introduktion i vår OPC-process, vårt avtal med Arbetsförmedlingen samt tillhörande administration.
Tjänsten är initialt på deltid, med möjlighet till heltid.Om företaget
A-karriär är en del av A-Group, som representerar starka varumärken inom omställning, bemanning, rekrytering, coachning och search. Våra bolag sysselsätter årligen cirka 3 000 medarbetare och samarbetar med omkring 500 kundföretag.
Som fristående aktör inom Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha är vårt mål att skapa långsiktiga och hållbara lösningar som hjälper våra deltagare närmare arbetsmarknaden - genom effektiva och professionella processer och verktyg. Vårt recept på framgång kan uttryckas i en kort mening: "Expertis och engagemang ger resultat". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Karriär Sweden AB
(org.nr 556530-2477)
632 28 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Karriär Kontakt
Rekryterare
Pontus Holmström pontus.holmstrom@akarriar.se 0706-48 29 09
9862400