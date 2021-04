Är du säljare, eller redo att bli? - Power Of Nature AB - Säljarjobb i Sollentuna

Prenumerera på nya jobb hos Power Of Nature AB

Power Of Nature AB / Säljarjobb / Sollentuna2021-04-05Vi söker dig som:Har det lilla extraInte är rädd för att tjäna pengarGillar den sociala biten och inte kan sluta prataÄr villig att lära dig nya sakerAlltid vill vara bästHar ett bra självförtroendeÄr detta du? Sök till oss idag!Vi intern-utbildar all vår personal och har över 20 års erfarenhet inom direktförsäljning.Som representant arbetar du med att demonstrera vår produkt Roboclean. Se mer på vår hemsida gällande produkten www.roboclean.se Alla våra besök är förbokade så kunderna vet att vi kommer, ett ganska bekvämt sätt att arbeta på!Vårt arbete är flexibelt då du gör ditt egna schema varje vecka så detta arbete fungerar lika bra om du vill jobba heltid eller deltid.Vårat kontor ligger i Västerås men du utgår givetvis från din egna ort när du ska arbeta.Välkommen med din ansökan!#jobbjustnu2021-04-05Sista dag att ansöka är 2021-04-19Power Of Nature ABÅnghammargatan 416474 KISTA5671766