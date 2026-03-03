Är du Saabs nya projektledare inom drönarutvecklingen?
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
På Saab växer och investerar vi för framtiden. Inom utvecklingsenheten för Ground Combat stärker vi nu projektkontoret och söker en trygg, nyfiken och prestigelös projektledare som vill leda tekniskt avancerade och komplexa utvecklingsprojekt inom drönarområdet.
I rollen som projektledare leder du projekt från tidig idé och koncept till verifierad lösning och leverans. Projekten präglas av hög teknisk komplexitet och nära samarbete med flera intressenter och funktioner såsom utveckling, produktion, inköp, kvalitet, test och eftermarknad. Du ansvarar för planering, prioritering och uppföljning samt för tid-, risk- och resursstyrning, och säkerställer projektets framdrift genom tydlig kommunikation.
En viktig del av rollen är samarbete med externa parter, såsom myndigheter, kunder och samarbetspartners, både i Sverige och internationellt. Du representerar projekten i olika forum och bidrar till väl avvägda beslut tillsammans med team och intressenter.
Placeringsort är Solna. Tjänsteresor inom Sverige och internationellt kan förekomma.
Som person är du lösningsorienterad, kommunikativ och trygg i att ta ansvar även i komplexa sammanhang. Du trivs i förändring, kan växla mellan helhet och detaljer och skapar struktur som håller även när förutsättningarna förändras. Du har en examen från universitet eller högskola inom teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet, och har tidigare arbetat med att leda projekt eller utvecklingsinitiativ i en teknik- eller industrimiljö, exempelvis som projektledare, produktledare eller teknikledare.
Du samarbetar prestigelöst, bygger förtroende och skapar engagemang i team. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du är proaktiv, social och flexibel. Du skapar fokus och driver arbetet framåt samtidigt som du inte tvekar själv att bidra där det behövs. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Våra värderingar kan du läsa om här Ersättning
