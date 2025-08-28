Är du röntgensjuksköterska? Upptäck möjligheterna hos oss i Ljungby!
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2025-08-28
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Markaryd
, Växjö
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Vi söker dig som är röntgensjuksköterska och som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss på Ljungby sjukhus.
Bild- och funktionsmedicinkliniken i Region Kronoberg omfattar röntgen, mammografi och klinisk fysiologi, med verksamhet både i Växjö och Ljungby. Totalt är vi omkring 180 engagerade medarbetare som tillsammans bedriver en bred och kvalificerad radiologisk verksamhet. I Ljungby är vi cirka 40 kollegor som har professionerna undersköterskor, röntgensjuksköterskor, röntgenläkare och medicinska sekreterare. Vi arbetar nära varandra och har ett gott samarbete i vardagen.
Här i Ljungby möter du en varierad och utvecklande arbetsmiljö med ett brett spann av röntgenundersökningar, vilket ger dig både bredd och möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Är du bosatt utanför Kronobergs län men överväger att flytta hit?
För den som inte redan bor i Ljungby men lockas av tanken på att leva i en mindre stad har Ljungby mycket att erbjuda. Du kan välja mellan fridfulla villaområden eller bekväma lägenheter i stadskärnan. Möjligheten att bygga ditt eget hus finns också genom tillgängliga tomter. Oavsett var du väljer att bosätta dig i Ljungby stad, så har du nära till alla stadens fördelar. Det breda utbudet av boendemöjligheter gör Ljungby till en lockande plats att leva och bo.
Vi kan hjälpa dig med tillfälliga boende fram tills du får tillgång till ditt föreviga hem. https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/inflyttarservice/Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska hos oss blir du en nyckelperson i diagnostikprocessen och en viktig del av vårt engagerade team. Vi är en mindre avdelning med ett nära samarbete mellan kollegor, där du får möjlighet att arbeta brett inom bild- och funktionsmedicin. Här kombineras avancerad teknik med personcentrerad vård, och vi strävar efter att ge varje patient en trygg och professionell upplevelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
* Utföra röntgenundersökningar med olika tekniker såsom konventionell röntgen, CT, MR, ultraljud och genomlysning
* Samarbeta tätt med röntgenläkare, undersköterskor och övrig vårdpersonal för att säkerställa hög diagnostisk kvalitet.
* Vara en del av ett team som värnar om god arbetsmiljö, hög patientsäkerhet och kontinuerlig utveckling.
* Bidra till ett tryggt och professionellt bemötande för våra patienter, oavsett om det gäller akuta eller planerade undersökningar.
Hos oss arbetar du främst dagtid men i tjänsten kommer du arbeta beredskap kvällar och helger tillsammans med en undersköterska.
Vi ser till att du får en gedigen och individuellt anpassad introduktion för att du ska känna dig trygg i din nya roll.
Välkommen till oss i Ljungby en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas i en familjär och stödjande arbetsmiljö!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska eller legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom radiografi. Erfarenhet inom området är meriterande, men vi välkomnar även dig som snart tar examen som röntgensjuksköterska. För denna tjänst ser vi gärna att du har erfarenhet av eller intresse för att arbeta med mammografi. Om du redan har kompetens inom området är det ett stort plus, men vi erbjuder också möjlighet till upplärning för dig som vill utvecklas inom detta.
Som person är du flexibel och kvalitetsmedveten. Du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, oavsett om det gäller planerade undersökningar eller akuta situationer. Vidare motiveras du av ansvar och utmaningar, har lätt för att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du sprider en positiv attityd och värdesätter en arbetsmiljö där teamkänsla och utveckling står i fokus.
Vid ansökan vill vi också att du bifogar:
* Examensbevis
* Relevanta arbetsintyg
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 561/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
Helena Zizmond helena.zizmond@kronoberg.se 0372-58 57 00 Jobbnummer
9480823