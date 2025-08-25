Är du redo för nästa utmaning? Vi söker däckmontör
Åkessons Bil i Götene AB / Montörsjobb / Götene Visa alla montörsjobb i Götene
2025-08-25
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åkessons Bil i Götene AB i Götene Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Åkessons Bil i Götene befinner sig i ett expansivt läge.
Vi är idag auktoriserade återförsäljare för Mazda, Opel, Dodge, Chevrolet, och GMC och satsar stort på alla typer av bilar med Skaraborgs största begagnat lager. Vi har idag ett av Skaraborgs största däckhotell med ca 1500 omgångar hjul som ska hanteras.Om tjänsten
Som Däckmontör kommer du att arbeta i vår verkstadsdel tillsammans med vår övriga personal. Du kommer att få arbeta med de flesta bilmärken. Arbetet innebär bla högt tempo under säsong samt tunga lyft så god fysik samt hög stresstålighet erfodras. Arbetet är förlagt på dagtid.
Om dig:
Du arbetar självgående och strukturerat samtidigt som du är noggrann och ser till samarbetet i teamet.
Kompetenskrav.
B-körkort är ett krav. Du behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Timanställning med möjlighet till förlängning. Tidsbegränsad. Lön enl avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: christer@akessonsbil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åkessons Bil i Götene AB
(org.nr 556072-3735)
Järnvägsgatan 27 (visa karta
)
533 30 GÖTENE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Christer Åkesson christer@akessonsbil.se 051119059 Jobbnummer
9474081