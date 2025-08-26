Är du redo för nästa steg i karriären?
Är du ingenjör eller har stort tekniskt intresse och redo för nästa utmaning i livet?
Plats: Blekinge
Omfattning: Heltid | Konsultuppdrag eller rekrytering
På Jefferson Wells samarbetar vi med några av Sveriges mest spännande teknik- och industriföretag. Just nu söker vi fler engagerade tekniker och ingenjörer som är redo att ta nästa steg i sin karriär - oavsett om det handlar om att utvecklas vidare inom ditt nuvarande område eller prova något helt nytt.
Du kanske har flera års erfarenhet inom teknik eller industri och söker nya utmaningar. Eller så är du i början av din yrkesresa och vill bygga vidare på den kompetens du har. Vart du är på väg är viktigare än var du har varit.
Vem är du?
* Du har en teknisk utbildning i bagaget - från universitet, högskola eller yrkeshögskola
* Du har ett intresse för teknik, problemlösning och innovation
* Du är nyfiken, engagerad och motiverad att utvecklas
* Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Vad vi erbjuder dig:
* Utvecklande uppdrag hos ledande företag inom teknik och industri
* En trygg anställning hos Jefferson Wells med kollektivavtal
* Stöd och coachning från våra erfarna konsultchefer
* Möjlighet att bredda din erfarenhet och bygga ditt professionella nätverk
* Hjälp med att hitta boende om du inte redan bor i Blekinge - vi gör din flytt så smidig som möjligt
Ta nästa steg - med oss vid din sida
Vi vet att karriärval handlar om mer än bara ett jobb - det handlar om riktning, motivation och att hitta rätt sammanhang. På Jefferson Wells hjälper vi dig att hitta det uppdrag som passar just dina mål och drivkrafter.
Du har säkert fler erbjudanden att ta ställning till, varför ska du välja Jefferson Wells?
Jefferson Wells Engineering ingår i Manpower Group som är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension, fina förmåner och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på uppdrag hos vår kund. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag, läkarbesök på arbetstid och trevliga sammankomster.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Sök tjänsten idag!
Frågor? Kontakta gärna Karin Rissler Lindstrand på telefon 04553022788 eller mail Karin.rissler.lindstrand@manpower.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan idag! Ersättning
