Är du redo för nästa kliv i din säljkarriär
Svenska Alarm Gruppen AB / Chefsjobb / Landskrona Visa alla chefsjobb i Landskrona
2025-12-14
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Alarm Gruppen AB i Landskrona
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Lomma
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg i din karriär?
Som säljchef på Svenska Alarm, ett bolag på en spännande tillväxtresa som förändrar larmbranschen, får du chansen att skapa ditt eget säljteam, forma en kultur som återspeglar dina värderingar och sätta nya försäljningsrekord på topplistorna.
I denna dynamiska roll är det din uppgift att inspirera och motivera ditt team, så att de är lika entusiastiska som du inför arbetsdagen ute på fältet. Du kommer också att coacha dina säljare och ge dem värdefulla tips för att förbättra deras försäljningsfärdigheter i kundmöten. Målet är att ni ska bli starkare som grupp och tillsammans sträva efter att nå era ambitiösa mål.
Vår nästa säljchef är någon som för närvarande arbetar som säljare eller tidigare har erfarenhet inom försäljning och nu vill ta nästa steg i sin karriär. För att ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att lyckas, erbjuder vi en omfattande säljutbildning och en ledarskapsutbildning genom Svenska Alarm Academy, detta öppnar dina karriärvägar och du får möjligheten att växa med bolaget.
Vi är på väg att revolutionera larmbranschen och vi vill att du ska vara med på vår resa mot framgång!
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm, sedan 2009 har vi vågat utmana branschen med nya innovativa säkerhetslösningar som förändrar hur vi idag ser på hemsäkerhet. Vi har en egen app där kunden slipper vara uppkopplad till en larmcentral, detta för att både spara tid i en nödsituation samt att ge kunden en mer förmånlig prisbild.
Svenska Alarm är på en tillväxtresa och har många spännande år framför sig på vår resa att hjälpa fler kunder till ett smartare larmalternativ. www.svenskaalarm.se/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2025-12-14KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast + rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Alarm Gruppen AB
(org.nr 556792-8402), http://www.SvenskaAlarm.se/jobb Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Alarm Kontakt
Fadi Abaid fadi@svenskaalarm.se Jobbnummer
9643196