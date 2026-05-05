Är du redo för ett spännande rektorsuppdrag på en kreativ skola? Just nu sö
Academedia Support AB / Pedagogchefsjobb / Trollhättan
2026-05-05
LBS Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i 30 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb". Läs mer om oss på www.lbs.se
.
Om tjänsten Som rektor hos oss får du en spännande roll där du både förvaltar och utvecklar din verksamhet med stöd av en stabil organisation och ett väletablerat varumärke. Du spelar en central roll i att skapa en skolkultur som präglas av kvalitet, kreativitet och studieglädje. I din roll leder du den operativa verksamheten och har det övergripande ansvaret för elever, medarbetare, ekonomi, arbetsmiljö, skolutveckling och etableringsfrågor. Till din hjälp finns skolchef, 15 skickliga rektorskollegor runt om i landet och en stab som stöttar dig i frågor som rör bland annat HR, kvalitet, juridik, hållbarhet och ekonomi. Som skolans pedagogiska ledare driver du arbetet mot uppsatta mål. Här finns en unik möjlighet att bygga på samverkan mellan skolorna och nyttja varandras styrkor. LBS har ett strukturerat systematiskt kvalitetsarbete där din roll är avgörande för att varje elev ska nå sin fulla potential och goda förutsättningar som ger valmöjligheter för vidare studier. Du representerar också skolan i olika sammanhang, kommunicerar med kommun och myndigheter samt leder de verksamhetsstrategiska frågorna kring skolans utveckling och framtid.
Om dig Vi söker dig som inspireras av att arbeta i en kreativ miljö samt brinner för undervisning och lärande. Som rektor är du strukturerad och närvarande och genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för dina medarbetare att växa och använda sin potential. Samtidigt kan du fatta svåra beslut och vara tydlig i ditt ledarskap. När tempot är högt hoppas vi att du har du förmågan att planera och prioritera din tid utifrån verksamhetens och elevernas bästa. Din starka kommunikativa förmåga gör att du bygger långsiktiga relationer med elever, personal och vårdnadshavare. Med ett skarpt kvalitetsfokus arbetar du aktivt för att förbättra resultat, utveckla pedagogiska metoder och säkerställa en trygg och stimulerande skolmiljö.
Vi ser det som en självklarhet att du har erfarenhet av pedagogiskt ledarskap, gärna från en tidigare rektorsroll på gymnasienivå. Det är meriterande om du ha gått rektorsprogrammet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar provanställning om 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan Är LBS rätt för dig? Härligt! Sista ansökningsdag är den 24 maj, men då urval sker löpande ser vi gärna att du skickar in ditt CV redan idag. I denna rekrytering väljer vi att använda oss av urvalsfrågor istället för personligt brev. Har du frågor, kontakta gärna skolchef Petter Gjöres på petter.gjores@academedia.se
eller 0735-06 68 86.
Vi ser fram emot din ansökan! Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
461 34 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
LBS Kreativa Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Cecilia Lindkvist cecilia.lindkvist@academedia.se Jobbnummer
9893352