Är du redo för ett omväxlande och praktiskt arbete på lager?
Uniflex AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-02-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
, Klippan
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-06Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning från mars till september, med möjlighet till tidigare start för rätt kandidat. Omfattningen är 75-100 %
Arbetet är förlagt till dagtid.
Du blir en viktig del av den dagliga lagerverksamheten där tempot periodvis är högt.
Rollen innebär ett fysiskt arbete med ansvar för att varor hanteras effektivt, säkert och med hög noggrannhet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Dina arbetsuppgifter i huvudsak:
• Plockning och packning av material enligt order
• Truckkörning i det dagliga lagerarbetet
• Lastning och lossning av inkommande och utgående leveranser
• Kontroll av varor samt säkerställa att leveranser håller rätt kvalitet
• Bidra till ordning och struktur i lagret
• Samarbeta med kollegor för att säkerställa ett effektivt och smidigt logistikflöde
Vem är du?
Du är självgående, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du trivs med ett aktivt och praktiskt arbete där ingen dag är den andra lik. Noggrannhet, struktur och en vilja att göra ett bra jobb är egenskaper som genomsyrar ditt arbete.
Du har god fysik och kan hantera ett fysiskt krävande arbete. Dessutom kommunicerar du väl på svenska, både i tal och skrift, och har B-körkort samt tillgång till bil.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5670". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
My Pålsson my.palsson@uniflex.se Jobbnummer
9729277