Är du redo för ett jobb med tempo, utveckling och nya möjligheter?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Habo Visa alla säljarjobb i Habo
2026-07-13
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Habo
, Jönköping
, Ödeshög
, Skövde
, Skara
eller i hela Sverige
Exaltera Marketing söker nu fler säljare med utgångspunkt i Habo.
Vi söker dig som vill ha ett arbete där du får träffa människor, utvecklas kontinuerligt och vara en del av ett team som drivs av gemensamma mål. Här får du chansen att bygga erfarenhet, utveckla nya färdigheter och påverka din egen inkomst från dag ett.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som säljare hos oss representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga kundmöten på event, kampanjer och andra aktiviteter hjälper du människor att hitta lösningar som passar deras behov.
Vi tror på att ge våra medarbetare rätt förutsättningar att lyckas. Därför får du en gedigen introduktion, praktisk säljutbildning och kontinuerlig coachning genom hela din resa hos oss.
Du utgår från vårt kontor i Habo och arbetar tillsammans med ett engagerat team där samarbete, energi och utveckling står i centrum.
Det här erbjuder vi
Garantilön i kombination med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjligheter att växa och ta nästa steg inom företaget
En arbetsplats där gemenskap och ambition går hand i hand
Vi uppmärksammar dina framgångar
När du når dina mål vill vi att det ska märkas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Tycker om att träffa människor och skapa nya kontakter
Är nyfiken och vill utvecklas
Har ett positivt driv och gillar att arbeta mot mål
Tar ansvar och bidrar till en bra laganda
Vill vara en del av ett företag med stora ambitioner
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi värdesätter din inställning, ditt engagemang och din vilja att lära dig.
Ansök idag
Om du vill ha ett jobb där du får möjlighet att utvecklas, göra skillnad och skapa en stark grund för framtiden vill vi gärna höra från dig.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Habo. Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
566 33 HABO Jobbnummer
10001948