Är du redo för ett fartfyllt jobb som motviktare?
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2025-09-23
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Helsingborg
, Landskrona
, Lund
, Malmö
, Hässleholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill ta nästa steg i karriären inom logistik och lager - och som trivs med att ha full fart på jobbet. Hos vår kund i Helsingborg får du chansen att bli en del av ett drivet team där tempot är högt, arbetsuppgifterna varierade och sammanhållningen stark.
Här arbetar du med truckkörning, orderplock och godshantering - i en miljö där noggrannhet och effektivitet belönas. Låter det som något för dig? Läs vidare!Om tjänsten
• I din roll kommer du huvudsakligen att:
• Köra truck (motvikt och andra modeller)
• Plocka och packa beställningar
• Sortera och flytta gods
• Bidra till ett smidigt lagerflöde tillsammans med dina kollegor
• Det är ett praktiskt, fysiskt och varierat jobb - perfekt för dig som gillar att hålla igång och ha ansvar för att arbetet flyter på.
Plats & omfattning
• Placering: Helsingborg
• Start: Så snart som möjligt
• Omfattning: Heltid 7-16Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av lagerarbete och truckkörning
• Är fysiskt aktiv och bekväm med tunga lyft
• Är en lagspelare med driv och ansvarskänsla
• Talar och skriver svenska obehindrat
För att lyckas i rollen behöver du:
• Giltigt truckkort (A1-A4, B1-B3)
• Minst 1 års erfarenhet av motviktstruck
• Van att arbeta på höjd med truck
• Trygg i att hantera styckegods och tyngre material
Meriterande:
• B-körkort och tillgång till bil
• Erfarenhet från större lager/logistikverksamheter
Vem är du?
• Du är noggrann, självgående och gillar att ta eget ansvar. Du trivs i en miljö där tempot är högt och arbetsuppgifterna varierar - och du vet hur viktigt det är att samarbeta för att nå gemensamma mål.
Intresserad?
• Skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om möjligheterna. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4789". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9523233