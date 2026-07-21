Är du redo för en meningsfull och utmanande arbetsuppgift?
God Assistans i Värmland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2026-07-21
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God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Är du redo för en meningsfull och utmanande arbetsuppgift? Vi letar efter en person med skinn på näsan som kan bli en oumbärlig del av vårt team som personlig assistent åt en man som är i 50-årsåldern. Vi söker assistenter både på schemarad och du som bara vill jobba extra som vikarie vid ordinarie assistents frånvaro.
Som assistent kommer du att vara en viktig del av hans vardag, och dina uppgifter kommer att omfatta allt från lyft och lägesändringar till medicinering och kateterspolning. Vi söker någon som inte drar sig för att ta i och som kan agera lugnt och effektivt. Publiceringsdatum2026-07-21Kvalifikationer
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete.
God fysisk styrka och förmåga att utföra lyft och andra fysiskt krävande uppgifter.
Kunskap och erfarenhet av medicinhantering och andra vårdrelaterade uppgifter.
Förmåga att vara flexibel och anpassa sig till olika schemarader.
Vi erbjuder:
En meningsfull och givande arbetsuppgift där du verkligen gör skillnad i en annan persons liv.
En chans att utvecklas och växa inom området personlig assistans.
Flexibla arbetstider och möjlighet att gå in på en schemarad.
Om du är den personen vi söker, tveka inte att skicka in din ansökan! Berätta om din erfarenhet och varför du tror att du skulle passa bra för detta jobb. Vi ser fram emot att höra från dig! Kunden bor i centrala Karlstad.
Övrigt: Vi har kollektivavtal och individuell lönesättning samt friskvård på upp till 4000 kronor/år.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta jakob.weiss@godassistans.se
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Värmland AB
(org.nr 559212-2849)
Våxnäsgatan 10 (visa karta
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653 40 KARLSTAD Jobbnummer
10008401