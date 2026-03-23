Är du redo att ta nästa steg till Sales Manager?
2026-03-23
Nu söker vi på Selective Energy en Försäljningschef/Sales Manager som vill ta nästa steg och bygga vidare på ett stabilt säljteam som redan levererar höga resultat. Du kommer att vara en nyckelperson i ett snabbväxande bolag., Du får möjligheten att vara med att bygga och forma ditt eget kontor i Stockholm. Rekrytera och utveckla toppsäljare. Vi söker en person som vill bygga något stort tillsammans med oss på Selective.
Vi söker dig som har arbetat med: - Fieldsales / fältförsäljning - D2D / hembesök inom B2C - Eventförsäljning
Du har själv levererat starka resultat och vet vad som krävs för att vinna i försäljning.
Utöver det har du erfarenhet av att: - Coacha och utveckla säljare - Leda uppstartsmöten, workshops och säljutbildningar - Skapa struktur, energi och prestation i ett team
Rollen som försäljningschef: - Leda och utveckla ett säljteam - Coacha säljare på fält - Utbilda och leda säljutbildningar - Rekrytera nya talanger - Säkerställa att teamet levererar resultat
Vi erbjuder: - Konkurrenskraftig fast grundlön - Generös provisions/kickbackmodell kopplad till teamets prestation - Tjänstebil - Pensionsavsättningar - Förmånliga försäkringar - Kompletta arbetsverktyg
För rätt person finns en realistisk möjlighet att tjäna 1,2-2 miljoner kronor per år genom kombinationen av grundlön, provision och kickbacks.
Om Selective Energy
Selective Energy är ett snabbväxande bolag inom moderna energilösningar för svenska hushåll och företag.
Under de senaste året har bolaget haft en stark utveckling: - Utsedda till Årets Nykomling 2025 bland över 300 bolag i Norden - Certifierade guldinstallatörer hos världens starkaste varumärke inom energibranschen - Tillväxt på över 500% under 2025
Vår organisation byggs kring högsta kvalitet i det vi levererar till våra kunder i kombination med en stark säljkultur där alla vågar fråga om affären.
Om du känner igen dig i beskrivningen så vill jag prata med dig. Skicka din ansökan och berätta vad du har åstadkommit inom försäljning och vart du vill framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selective Energy Sweden AB
112 20 STOCKHOLM
