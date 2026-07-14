Är du redo att ta nästa steg i karriären?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Sävsjö Visa alla säljarjobb i Sävsjö
2026-07-14
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Sävsjö
, Jönköping
, Boxholm
, Ödeshög
, Mjölby
eller i hela Sverige
Exaltera Marketing söker nu fler säljare med utgångspunkt i Sävsjö.
Vi söker dig som vill ha ett jobb där du får utvecklas, utmana dig själv och se resultatet av din egen insats. Hos oss får du chansen att bygga erfarenhet, utveckla dina sociala färdigheter och bli en del av ett team där vi vill att alla ska lyckas.
En roll med variation och utveckling
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter människor genom event, kampanjer och andra aktiviteter där du skapar kontakt, bygger förtroende och hjälper kunder att hitta rätt lösningar.
Vi tror att man utvecklas genom att få testa, lära sig och växa. Därför får du en tydlig introduktion, praktisk säljutbildning och kontinuerlig coachning från vårt team.
Du utgår från vårt kontor i Sävsjö och blir en del av en arbetsmiljö där energi, gemenskap och ambition är en naturlig del av vardagen.
Det här får du hos oss
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och utbildning inom försäljning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att avancera och växa inom företaget
Ett team som stöttar och motiverar varandra
Vi gillar att belöna framgång
När du når dina mål ska det märkas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi tror att du
Är social och tycker om att träffa nya människor
Har ett positivt driv och vill utvecklas
Motiveras av mål och resultat
Är ansvarstagande och engagerad
Vill vara en del av ett team med stark gemenskap
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet inom försäljning. Vi tror att rätt inställning, vilja och energi är det som skapar framgång.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får möjlighet att växa, påverka din egen inkomst och bygga erfarenhet för framtiden?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Sävsjö. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
576 33 SÄVSJÖ Jobbnummer
10001967